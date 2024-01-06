「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

近日，麻辣王子創始人張玉東隱瞞兒子家產狀況20年，引發熱議。據網傳視頻，張玉東的兒子表示，父親20年來一直說家裡欠錢，所以他從來不知道有億萬家產可以繼承。麻辣王子方面確認這是真的。

快科技報導，UP主小翔哥的一則視頻顯示，張玉東的兒子張子龍是一位00後，他稱自己大學畢業前，父親一直說家裡欠錢，而且自己一直被送到外地上學，住在平江縣城的一個小屋子裡。

大學畢業後，他的目標薪資是6000元（人民幣，下同），但一直找不到合適的工作，無奈之下，他父親告訴他，如果實在找不到，就回家裡的公司上班吧。

據網傳視頻，麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖）表示，父親20年來一直說家裡欠錢。（視頻截圖）

父親帶他回了他們真正的豪宅之後，他才知道自己家到底有多有錢，光門口的一盆多肉就價值3萬，後院有著全縣城最大的一棵樹，價值30萬。別墅後面還建起了一座山，花費至少300萬元；家裡有一輛保時捷SUV ，當時父親騙他說，雖然欠錢了，但是為了生意充門面買的。

當他知道自己是個富二代後，坦言「有錢當然快樂了」，未來他還要大展宏圖，把自己的公司做到上市。目前，他在自家公司的車間工人基層做起，逐步熟悉自家產業的各個環節。

此事引起網友熱議：「我想跪在我爸媽面前，讓他們承認也騙了我，我其實也是富二代」、「這種事我小時候天天夢到，沒想到竟然真的發生了」、「投胎真是個技術活」。