從「禁」到「限」 廣州爆竹鬆綁 網喊年味回來了

廣州五區被允許可燃放煙花。圖為從化區太平鎮的2024跨年煙火秀。(取材自廣州日報)

春節臨近，中國多地呼籲解禁燃放煙花爆竹的聲音愈來愈多，「煙花爆竹禁燃令該全面解綁嗎？」消息屢屢登上熱搜。在全國人大法工委定調禁令不能「一刀切」之際，廣州多地已走在全國前列，從「禁」到「限」，糾正煙花爆竹禁燃令，市民稱讚廣州的「年味」又回來了。不過官方仍嚴查違規寄遞煙火爆竹，約談三家中國快遞業龍頭要求整治，嚴肅追究責任。

廣州日報報導，2020年制定的《廣州市煙花爆竹安全管理規定》，授權花都、番禺、南沙、從化、增城五區自行確定其他區域限制或者禁止燃放煙花爆竹的時間、地點和種類。市人大常委會會同區人大常委會聯合審查發現，花都、番禺、南沙區政府「一刀切」禁止燃放煙花爆竹，不符合市法規相關授權規定的立法原意，移送區人大常委會審查糾正，督促區政府解決「一禁了之」的問題。

3個區人大常委會積極推動區政府落實糾正工作，2023年11月29日，廣州市番禺區人民政府率先鬆綁，「限定」石碁鎮、新造鎮、化龍鎮、石樓鎮可在除夕、農曆正月初一至初七、正月十五（元宵節 ）、農曆五月初一至初七（端午節 前後）燃放C、D級煙花爆竹。

2023年12月12日，廣州市增城區安委會宣布，市民可到取得《煙花爆竹經營（零售）許可證》的零售店購買煙花爆竹；要選擇非禁燃區的安全地點，平穩放置後進行燃放；要牢記煙花爆竹安全之「五不要」。

另據央視新聞報導，圓通、韻達、京東等三家快遞業龍頭日前被國家郵政 局、應急管理部、公安部聯合約談，理由是違規寄遞煙火爆竹，還被要求排查整治。這三家業者一致表態，將深刻吸取教訓，立即展開整治。