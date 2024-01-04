山東私企獎勵員工 16輛寶馬大方送

員工提車儀式現場。（取材自極目新聞）

山東濰坊青州市一生物科技公司去年底獎勵銷售冠軍們16輛寶馬車，但目前這些員工只有車輛的使用權，三年以後車才完全屬於他們；青州市一家出售寶馬的4S店透露，元旦期間確實有得獎者到店內提車，其他情況不能多說。

極目新聞報導，這家生物科技公司負責人表示，16輛寶馬車，總共價值人民幣7、800萬元（約98到 111.9萬美元），之所以獎勵寶馬，是因為銷售員們確實為公司創造了業績和利潤 ，開著公司贈送的寶馬出去跑業務，也能給銷售員們增加自信和底氣。

報導指出，對於被獎勵者的資格也有一定的要求。上述負責人表示，「獎勵者的工作年限要達到5年、10年以上才有。同時，他們現在只有車輛的使用權，所有權是公司的。要達到三年以後，車才送給他們。」

有網友表示羨慕，「去你們公司有什麽要求？我也要去」、「哪裏有這樣的老闆？分我一個。」也有網友提出疑問，「車子到底是屬於個人還是公司？」

據報導，河南 澤槿律師事務所主任付建表示，從法律角度來看，這種「使用權」的贈予在法律上是被認可的；這種獎勵方式需要在贈與合同中明確規定使用權的期限和條件，以保護雙方的權益此外，對於公司來說，這樣的獎勵方式既可以提高銷售業績，又可以節省購買車輛的成本。