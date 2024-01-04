我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

山東私企獎勵員工 16輛寶馬大方送

中國新聞組／北京4日電
員工提車儀式現場。（取材自極目新聞）
員工提車儀式現場。（取材自極目新聞）

山東濰坊青州市一生物科技公司去年底獎勵銷售冠軍們16輛寶馬車，但目前這些員工只有車輛的使用權，三年以後車才完全屬於他們；青州市一家出售寶馬的4S店透露，元旦期間確實有得獎者到店內提車，其他情況不能多說。

極目新聞報導，這家生物科技公司負責人表示，16輛寶馬車，總共價值人民幣7、800萬元（約98到 111.9萬美元），之所以獎勵寶馬，是因為銷售員們確實為公司創造了業績和利潤，開著公司贈送的寶馬出去跑業務，也能給銷售員們增加自信和底氣。

報導指出，對於被獎勵者的資格也有一定的要求。上述負責人表示，「獎勵者的工作年限要達到5年、10年以上才有。同時，他們現在只有車輛的使用權，所有權是公司的。要達到三年以後，車才送給他們。」

有網友表示羨慕，「去你們公司有什麽要求？我也要去」、「哪裏有這樣的老闆？分我一個。」也有網友提出疑問，「車子到底是屬於個人還是公司？」

據報導，河南澤槿律師事務所主任付建表示，從法律角度來看，這種「使用權」的贈予在法律上是被認可的；這種獎勵方式需要在贈與合同中明確規定使用權的期限和條件，以保護雙方的權益此外，對於公司來說，這樣的獎勵方式既可以提高銷售業績，又可以節省購買車輛的成本。

河南 利潤

上一則

中企搶攻科技新戰場 禾賽光學雷達出貨冠全球 美曾點名要制裁

下一則

反制美菲南海巡航 解放軍也出動海空兵力 還發導彈圖嗆「掌握中」

延伸閱讀

回村創業年入30萬 湖南1新郎插秧機接親：比奔馳、寶馬拉風

回村創業年入30萬 湖南1新郎插秧機接親：比奔馳、寶馬拉風
元旦連假 廣州、成都、深圳成為最火城市

元旦連假 廣州、成都、深圳成為最火城市
持刀客鬧事 山東淄博燒烤店女老闆挺身對峙

持刀客鬧事 山東淄博燒烤店女老闆挺身對峙
給「住院婆婆吃泡麵」山東博主擺拍遭拘留

給「住院婆婆吃泡麵」山東博主擺拍遭拘留

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售