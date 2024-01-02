誰抽中劉強東的車？70萬「猛士」大禮 幸運兒中獎喊：不敢相信

西安一名90後女子，抽中劉強東在跨年晚會上抽出的越野車大禮。（新華社）

迎接新年，湖南衛視在跨年晚會上送出特斯拉 汽車、iPhone 15等驚喜大獎，其中京東集團創辦人劉強東也送出一台售價67.88萬元（人民幣，下同）的「猛士越野車」引起網友圍觀關注。「誰會開走劉強東的車」話題也登上熱搜，來自陝西西安的李女士幸運中獎，讓她直呼不敢相信，頻頻確認「是真的嗎」？

映像新聞報導，90後李女士在年末抽中劉強東送出的東風猛士M50越野車，近日受訪時她透露「中獎後還不敢相信，」表示非常感謝，希望大家元旦快樂。

西安一名90後女子，抽中劉強東在跨年晚會上抽出的越野車大禮。（取材自京東黑板報）

據東風汽車官網介紹，東風猛士M50是在東風猛士軍品技術基礎上自主研發的民用版高性能特種車，是中國首款軍轉民用特種車。東風猛士M50搭載4.0T柴油發動機，最大功率為200馬力，強悍的牽引能力使其可以輕鬆跨山越海。該車峰值扭力達600N·m，最大涉水深度1.2米，最大行駛坡度為60%。

另據每日經濟新聞報導，京東集團宣布，2024年元旦起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，2024年初京東零售全員將平均加薪不低於20%。

據京東2023年第三季業績報告，2023年第三季度，京東集團營收達2,477億元，在非美國通用會計準則下歸屬於上市公司普通股股東的淨利為106億元，超出市場預期；在非美國通用會計準則下歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 率為4.3%，零售經營利潤率為5.2%。