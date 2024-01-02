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跟進拼多多 「僅退款」成電商新主流

中國新聞組╱綜合報導
電商相繼擁抱「僅退款」，顯示傳統電商增長乏力的困境。（取材自解放日報）
電商相繼擁抱「僅退款」，顯示傳統電商增長乏力的困境。（取材自解放日報）

中國網購平台競爭激烈，拼多多兩年前首創的售後模式「僅退款」，現在正陸續成了淘寶、京東、抖音電商平台的標配服務，簡而言之就是，買家在收到商品後，如果品質有問題，可以申請退款且無需寄回商品。

上觀新聞報導，面對拼多多的異軍突起，淘寶、京東等傳統電商正焦急尋找「中年危機」的破局之道。從最初質疑拼多多的低價策略，到如今搶占拼多多的下沉市場，近期則學習拼多多「僅退款」的服務模式。

淘寶推出「僅退款」服務引發不小關注，但早在2021年，拼多多已推出這個服務，這也被認為是拼多多從淘寶「虎口奪食」的售後秘訣之一。不過，此舉在當時並未引發電商平台效仿，連電商們也不看好這個模式。

據報導，由於惡意訂單數量較大，拼多多曾在2023年3月爆發「炸店」事件，一些商家不得不暫時停業。對此，拼多多沒有服軟，反而升級攻防策略，恢復了經營秩序。

「僅退款」經過兩年多的發展，終於成了主流電商平台的售後新趨勢；與淘寶幾乎同時，京東也宣布對售後服務管理規則進行調整，早在去年9月，抖音電商也更新「僅退款」的規則。

從「質疑拼多多」到「理解拼多多」，再到如今「成為拼多多」，電商擁抱「僅退款」的背後是傳統電商增長乏力的困境。

拼多多 電商 抖音

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