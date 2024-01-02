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中國1.35億人次元旦出遊 旅收797億 年輕人穿梭南北成跨年趨勢

中國新聞組／北京2日電
北京天安門廣場1日舉行升旗儀式，民眾在升旗儀式結束後歡呼。(新華社)
北京天安門廣場1日舉行升旗儀式，民眾在升旗儀式結束後歡呼。(新華社)

2024年元旦假期，中國迎來消費小高潮，多元化消費場景百花齊放。經文化和旅遊部數據中心測算，元旦假期三天，中國旅遊出遊1.35億人次，同比增長155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；實現中國旅遊收入797.3億元人民幣（約112.5億美元），同比增長200.7%，較2019年同期增長5.6%。冰雪旅遊熱度持續攀升，南方人去北方跨年、北方人去南方跨年，中國年輕人穿梭南北已成為跨年出行熱門趨勢。

大公報報導，文旅部表示，元旦期間，城鄉居民出遊意願強烈，文化參與氛圍濃厚，家人和親友集體出遊趨於增加。同程數據顯示，酒店、機票、火車票、景區門票、用車等業務預訂量均創下歷史同期新高。其中景區門票預訂量同比增長302%，較2020年同期增長5倍。攜程數據顯示，元旦假期，中國跨年旅遊訂單量同比增長168%，出境遊訂單量增長388%。定製遊訂單同比去年增長290%，相較2019年元旦增長25%。

據報導，文旅部表示，元旦假期，冰雪旅遊熱度持續攀升。黑龍江開展冬季冰雪旅遊「百日行動」，充分發揮冰雪資源優勢，推出跨年夜現場演出等活動。北京發放3萬張冰雪消費券，助力激發節日消費活力。華東、華中、華南等地冰雪休閒熱度同樣攀升。城市冰雪主題項目、主題公園成為居民休閒娛樂的重要消費場景。

同時，90後、00後讓假日旅遊消費變得更時尚。年輕一代同時進入供需兩側，共同解鎖越來越多的新玩法、創造一波又一波的新熱度。多家在線旅遊平台1日發布報告顯示，北方人到20℃的地方看海，南方人到-20℃的地方看雪，「南北互跨」成為2024年跨年新時尚。哈爾濱、廈門、三亞、麗江等南北地域特色明顯的城市，成為眾多年輕人跨年奔赴的熱點城市。

去哪兒數據顯示，這個假期，國內熱門城市機票預訂量同比2023年增長7成，同時廣東、福建的旅客飛東北的占比近兩成，而黑龍江、遼寧的旅客到海南、雲南的占比最高。哈爾濱在元旦假期「火出圈」，南方遊客「闖關東」，在冰天雪地中玩得不亦樂乎。與此同時，海南三亞、雲南昆明、廣西南寧等溫暖的南方城市，則成為北方遊客避寒跨年的熱門目的地。

報導說，多位民宿及營地從業者表示，今年遊客普遍會提前一到兩個月預定，「生怕搶不到了」。一些熱門旅遊城市的民宿、餐飲、Livehouse，即使是溢價幾倍，依然供不應求。

另據人民日報健康客戶端報導，百度遷徙平台數據顯示，元旦小長假，廣州、深圳、成都成最火城市。攜程發布報告顯示，2024年元旦跨年熱門旅遊目的地前五位為北京、上海、廣州、成都、杭州。

雲南昆明遊客1日與佤族姑娘小伙一起拉木鼓，共同迎接新年的到來。 (中新社)
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