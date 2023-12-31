熊貓丫丫返中被養胖 網：沒有親媽餵不胖的

回中國7個多月的丫丫，變得珠圓玉潤，網友說「皮襖子又變厚了」。（取材自微博）

中國大熊貓保護研究中心表示，2023年有17隻旅居在海外的大熊貓先後從日本 、美國、法國、荷蘭、馬來西亞、英國、德國等國家返回中國。

百度 新聞報導，此前旅居美國孟菲斯動物園 的大熊貓「丫丫」，於租借期滿後在去年4月底搭專機返回中國。

近日一段視頻引起中國網友關注，之前瘦骨嶙峋的「丫丫」，經過細心照料後變得珠圓玉潤。網友們看了紛紛感嘆簡直是「判若兩熊」，還有網友笑稱「就沒有親媽餵不胖的」。

大熊貓「丫丫」在最新的吃播視頻裡，被網友形容「圓滾滾起來了」。（取材自微博） 大熊貓「丫丫」之前在美疑似瘦弱的身形。（取材自界面新聞）

另據央視報導，中國已與美國、日本、俄羅斯等18個國家、20個機構開展了大熊貓保護合作研究，旅居國外的大熊貓總數達56隻，去年到齡到期大熊貓共有17隻。其中有8隻回到成都大熊貓繁育研究基地、北京動物園等單位，9隻則回到中國大熊貓保護研究中心，被安置到都江堰等基地。

中國大熊貓保護研究中心副主任李德生表示，這9隻大熊貓返中後健康狀況都挺好的。由於海歸大熊貓長時間在國外生活，回到中國後，會因為食物、氣候、飼養人員的不同，需要一段適應時間。中心會根據每一隻大熊貓的特點，制定不同的方案，還會根據大熊貓的性格來選擇合適的飼養人員。