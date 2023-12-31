「加拿大鵝」賑災羽絨服被轉賣？ 甘民：再窮也不賣
甘肅上月發生芮氏規模6.2地震，造成嚴重傷亡，網傳有賣家在二手交易平台閑魚上，對外出售疑似援助震區的知名服飾品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）羽絨服，引發網友熱議；安徽宿州市公安局日前發布通報稱，「該消息是謠言，造謠者已被刑拘」。有災民則發文表示，他們再窮也不會賣了羽絨服，「不會寒了捐贈者的心。」
九派新聞報導，「加拿大鵝」日前為甘肅震區捐贈逾2000件羽絨外套及防寒物資，不料竟傳出疑似流入二手平台閒魚被倒賣。雖然閒魚平台第一時間回應稱，「網傳的相關情況不屬實，調查後發現為該用戶為了蹭熱點引流售賣羽絨服，編造救災物資信息，屬於惡意營銷引流行為」，不過仍引起廣泛討論。
據報導，一名甘肅震災居民馬先生表示，自己是一類低保戶，馬先生的哥哥在這次地震中喪生，留下兩名兒子；日前領到羽絨外套後有人發私信詢問羽絨服賣多少錢。
馬先生表示，但自己沒回信息，「再窮也不會賣，因為這是別人給大家的關心，羽絨服會一直放在身邊，每年冬天拿出來穿一下，當做紀念留在身邊。」
馬先生曾通過社交平台發文稱，「不會賣了羽絨服，不會寒了捐贈者的心。」
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