「加拿大鵝」賑災羽絨服被轉賣？ 甘民：再窮也不賣

知名服裝品牌「加拿大鵝」為甘肅震區捐贈逾2000件羽絨服及防寒物資。首批發放人員為受傷人員、低保戶等。（取材自九派新聞）

甘肅 上月發生芮氏規模6.2地震 ，造成嚴重傷亡，網傳有賣家在二手交易平台閑魚上，對外出售疑似援助震區的知名服飾品牌「加拿大鵝 」（Canada Goose）羽絨服，引發網友熱議；安徽宿州市公安局日前發布通報稱，「該消息是謠言，造謠者已被刑拘」。有災民則發文表示，他們再窮也不會賣了羽絨服，「不會寒了捐贈者的心。」

九派新聞報導，「加拿大鵝」日前為甘肅震區捐贈逾2000件羽絨外套及防寒物資，不料竟傳出疑似流入二手平台閒魚被倒賣。雖然閒魚平台第一時間回應稱，「網傳的相關情況不屬實，調查後發現為該用戶為了蹭熱點引流售賣羽絨服，編造救災物資信息，屬於惡意營銷引流行為」，不過仍引起廣泛討論。

據報導，一名甘肅震災居民馬先生表示，自己是一類低保戶，馬先生的哥哥在這次地震中喪生，留下兩名兒子；日前領到羽絨外套後有人發私信詢問羽絨服賣多少錢。

馬先生表示，但自己沒回信息，「再窮也不會賣，因為這是別人給大家的關心，羽絨服會一直放在身邊，每年冬天拿出來穿一下，當做紀念留在身邊。」