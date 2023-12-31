黑龍江雪鄉住宿「1晚1炕人民幣3000元」 遊客怨：價貴態度又差

黑龍江正值旅遊旺季，當地酒店、民宿藉機漲價，網友直呼一個炕兩張床開價3000元人民幣太不合理。（取材自上游新聞）

黑龍江省牡丹江海林市的雪鄉國家森林公園（中國雪鄉）是中國民眾元旦假期的熱門出遊地，不過有網友爆料，當地民宿 和酒店價格高昂但房況不佳，「10多平方米的房間，一個炕、兩張床」一晚價格動輒兩、三千元（人民幣，下同）。不過當地市場監督管理部門表示，民宿酒店價格屬於市場調節價。

上游新聞報導，一名湖南女網友在社交平台上分享日前到雪鄉旅遊經歷，她在雪韻大街附近訂的酒店一晚1400元，然而「床就是幾個木架做成炕的樣子，非常硬。」且房間噪音大，還沒有熱水、毛巾及洗漱用品。

不少網友吐槽，房間內就放了兩張床墊，「這是我住過最貴也是最簡陋的房間，2900元一晚，你們敢相信嗎？」

一名浙江網友發帖表示，曾在雪鄉花了2200元住一晚，但民宿房內不斷飄出不明惡臭。另一名上海網友也說，日前到雪鄉住了一晚要價2800元的民宿，沒想到和旅伴接連盥洗，卻在寒冷天氣中洗到冷水澡；他們向民宿前台理論，對方態度惡劣竟反嗆「要舉報隨便」。

除了住宿價格高得離譜，也有網友抱怨當地用餐價格比較貴，「麻辣燙、豬肉燉粉條、蕨菜炒肉，3個豆包1個饅頭，就要200多元。」有旅客表示，「雪鄉的民宿漲到2789元，加上包車、門票等花費，去雪鄉一天就得大幾千，實在沒法忍痛，只能割捨。」

在攜程上，上月30日入住雪鄉某民宿，價格最高達3370元，裡面有一張1米8的大床和一張1米2的小床，面積10平方米，可住3人。客棧工作人員表示，現在已經沒房了，過年時候更貴，大年初二（2月11日）入住價格達到3519元。