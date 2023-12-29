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「中9.6億人月收不到2千」 學者踩敏感議題文章被刪

記者廖士鋒／綜合報導
中國有學者撰文稱，中國近10億人口的月收入在2000元以下，圖為上海虹橋站在春運時人潮洶湧。（路透）
中國有學者撰文稱，中國近10億人口的月收入在2000元以下，圖為上海虹橋站在春運時人潮洶湧。（路透）

中國經濟近年狀況不佳，經濟學者李迅雷日前公開撰文稱，中國近10億人口的月收入在2000元（人民幣，下同，約281美元）以下，該話題隨即衝上微博熱搜榜冠軍，文章隨即下架，凸顯議題敏感性。

經濟學者李迅雷日前在第一財經發表「李迅雷：上山容易下山難？從需求側看經濟」一文，當中援引根據北京師範大學中國收入分配研究院2021年發表的調查數據，提到中國月收入2000元以下的人口約為9.64億，消息馬上衝上微博熱搜第一。

李迅雷的文章還提到，作為一個擁有14億人口的大國，要進入全球人均GDP排名前25%的經濟體，也就是高收入經濟體，難度很大。世界銀行公布的最新標準是高收入經濟體的人均國民收入（約等於GDP）必須超過1萬3800多美元，估計到2035年將調高至2萬美元以上。

他提到，如果通過擴大財政在民生領域的支出，推進財稅改革等使得居民收入持續增加，且快於GDP增速，同時收入分配結構又能改善，那麽，產能過剩問題、外部環境問題、預期偏弱問題等都將迎刃而解。

目前這篇文章已在第一財經被下架，使用網頁搜尋到標題點進去無法見到文章，僅在海外部分平台有全文保存。

中國前總理李克強2020年時曾在兩會直言，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難」，引起極大的關注。

微博 李克強 兩會

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