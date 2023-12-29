京東大幅加薪20%、召回離職員工 只是文字遊戲？

電商京東集團宣布，2024年1月1日起，京東零售全員將平均加薪不低於20%。（取材自澎湃新聞）

中國電商平台龍頭京東12月27日發公告稱，2024年元旦起，全體零售人員加薪至少超過20%，採銷等第一線業務人員的年固定薪酬將大幅度上漲近100%，並發布採銷「召集令」，歡迎先前離職的採銷員工回歸，「回家即加薪」。大幅加薪的重磅消息引發市場高度關注。但有知情人士稱，京東只是玩了個文字遊戲，實際到手工資可能和原來差不多。

據京東集團微信 公眾號「京東黑板報」消息，京東12月27日以「大幅漲薪」正式發出公告，自2024年起京東採銷等一線業務人員漲幅近100%。12月28日再宣布，自2024年1月1日起，在職的京東採銷將大幅加薪，並承諾相關員工回歸後，福利 及年資可繼續累計，而年資補貼、住房保障基金、繼續教育、老員工專屬稱號、員工救助基金等也都會延續。

公開資料顯示，京東集團上次官宣大規模加薪已是兩年前。自去年起，京東對內部員工也先後進行許多薪資調整措施。另12月中旬市場曾傳聞「京東多個業務條線正在進行人員調整，沒有年終獎」，不過被京東否認。

對於京東調漲薪水的消息，不少中國網友表示，打工人流下羨慕的淚水，「這年頭不被裁員 減薪已經萬幸了，居然還能看到漲100%工資的」。還有人無奈表示，「真是幸福企業」，又是別人家的公司。

不過據藍鯨財經引述知情人士指出，京東此次漲薪實際上是玩了個文字遊戲。京東把原來的浮動績效部分改成了固定薪資，所以固定薪資呈現了大額的漲幅，但實際到手可能和原來差不多。

知情人士舉例稱，例如京東一線採銷原來到手薪資1萬元（人民幣，下同），60%是固定工資，40%是績效，這裡不是把6000塊錢直接翻倍，而是把4000的浮動績效和年終獎算到了固定工資裡。23年固定薪資是6000*12=72000，24年固定薪資就是10000*16=160000，這樣對比下來就差不多有100%的漲幅。

「但話又說回來，雖然是玩文字遊戲，但浮動績效變為固定工資也算是落袋為安，原來不確定的績效風險現在給公司承擔了，對一線採銷來說這無疑是一件好事。另外，零售全員加薪20%也是實打實的，並且20%僅僅是保底，有的員工可能會加的更多。」上述人士說。