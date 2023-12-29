吉林查干湖好運頭魚 139萬9999元拍出
位於中國吉林省松原市的查干湖第22屆冰雪漁獵文化旅遊節日前盛大開幕，當地以漁獵文化聞名，每年的旅遊節都是遊客爭搶「好運頭魚」的時機，象徵未來一整年帶來吉祥、好運；今年好運頭最終以139萬9999元成交，由河南省商丘農產品中心拍得。
松原廣播電視台報導，查干湖第22屆冰雪漁獵文化旅遊節在吉林查干湖盛大開幕，現場除了開場舞、青少年合唱團、少年冰球隊員等表演之外，祭湖醒網儀式上，薩滿舞祈福豐收，「年年有魚」的豐收喜悅讓現場熱「雪」沸騰。
另外，查干湖冬捕頭魚拍賣是歷屆「冬捕節」的一項與愛心商企、熱心遊客之間的互動旅遊活動，所得款項都會納入「查干湖生態環境保護慈善基金」帳戶，全數用於購置查干湖春、秋兩季增殖放流的魚苗，保護查干湖生態環境，並推動當地漁業持續發展。
據報導，「頭魚」是吉祥、好運的象徵，遊客都會爭搶「好彩頭」，今年的好運頭魚最終以139萬9999元成交。
本屆旅遊節將持續兩個月，共有「冰湖漁獵季」、「冰雪嘉年華」、」文旅商貿匯」三大主題板塊，推出騰魚雪洞奇緣、查小魚主題樂園、查干湖定制式冬捕、冰湖漁獵好運盲盒、帳篷冬釣露營等38項豐富多彩的系列文旅節慶活動，讓遊客真切感受屬於查干湖的神祕與冰雪童話世界。
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