吉林查干湖好運頭魚 139萬9999元拍出

查干湖第22屆冰雪漁獵文化旅遊節盛大開幕。(取材自松原廣播電視台)

位於中國吉林省松原市的查干湖第22屆冰雪漁獵文化旅遊節日前盛大開幕，當地以漁獵文化聞名，每年的旅遊節都是遊客爭搶「好運頭魚」的時機，象徵未來一整年帶來吉祥、好運；今年好運頭最終以139萬9999元成交，由河南 省商丘農產品中心拍得。

松原廣播電視台報導，查干湖第22屆冰雪漁獵文化旅遊節在吉林查干湖盛大開幕，現場除了開場舞、青少年合唱團、少年冰球隊員等表演之外，祭湖醒網儀式上，薩滿舞祈福豐收，「年年有魚」的豐收喜悅讓現場熱「雪」沸騰。

另外，查干湖冬捕頭魚拍賣 是歷屆「冬捕節」的一項與愛心商企、熱心遊客之間的互動旅遊活動，所得款項都會納入「查干湖生態環境保護慈善基金」帳戶，全數用於購置查干湖春、秋兩季增殖放流的魚苗，保護查干湖生態環境，並推動當地漁業持續發展。

據報導，「頭魚」是吉祥、好運的象徵，遊客都會爭搶「好彩頭」，今年的好運頭魚最終以139萬9999元成交。