上海話梅王2顆51元 網友喊吃不起

網友發文稱，兩顆話梅價格為51.2元。（取材自微博）

近日有網友在社群平台發文表示，在上海某商場一家店鋪買了兩顆話梅，重量為16克，價格為51.2元，每克售價為3.2元，一斤售價高達1600元，引發熱議，不少網友表示，「確實吃不起」。

上游新聞報導，發文網友表示，購買話梅的是她朋友，「兩顆話梅51.2元，還有更離譜的物價嗎？」圖片顯示，一個塑膠袋裡裝著兩顆話梅，旁邊的小票顯示，地點為上海市普陀區環球港商場內的「香港 話梅大王」，單價3.20（元），數量16克，價格51.20（元）。

該店鋪工作人員說，雖然價格較貴，但很多顧客都屬於回頭客，指名就要這種1600一斤的「特選話梅王」，還有人一次買了兩公斤。市場監督管理部門工作人員表示，食品屬於市場調節價，商家可以自行設定價格，只要價格有標示清楚，那就不違法。

該貼文在網路上引發廣泛討論，不少網友表示，「什麼神仙話梅啊，按克賣」「我的天，是我吃不起的東西」「吃了可以延年益壽嗎？」也有不少人表示曾經到「香港話梅大王」消費，「之前在同名店鋪買了一顆較大的話梅，結帳時發現居然要57元」。

據報導，「香港話梅大王」環球港店一名工作人員表示，店裡的特選話梅王之所以賣1600一斤，是因為製作過程比較繁瑣，「梅子都是手工一個一個挑的，每個梅子表皮光滑，外觀不能有坑，原料用得比較好。」對於網友擔心話梅太貴稱完後放棄支付的情況，該工作人員稱還沒有遇到過，「事先我都會講明白價錢，是160元一兩，但遇到最多的答案都是『我們知道』。」