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魯男昏迷5年 聽周杰倫歌曲竟用手指打起節拍

記者賴錦宏／綜合報導
大連一名30歲男子因患腦瘤昏迷不醒五年，近日在聽到周杰倫的歌曲後竟用手指跟著打節拍。（取自海報新聞）
大連一名30歲男子因患腦瘤昏迷不醒五年，近日在聽到周杰倫的歌曲後竟用手指跟著打節拍。（取自海報新聞）

據山東海報新聞報導，一名30歲年輕人因腦瘤昏迷五年，並已住進安寧病房，但近日在聽到周杰倫的歌曲「雙節棍」後，突然用手指跟著打節拍，影片傳出後引發不少網友關注，「周杰倫的音樂奇跡」更成為不少人討論的話題。

來源：YouTube

影片中，一名男子躺在大連市第四人民醫院安寧病房的病床上。21日是男子生日，當地志工在醫院為他慶生時，聽到男子母親說，他從小就愛聽周杰倫的歌曲後，志工就播放了周杰倫的「雙節棍」給他聽。結果醫護人員和志工意外發現，昏迷多年的男子在聽到音樂後，竟奇蹟般恢復了某種意識，並用手指跟著音樂的旋律打起節拍。

針對此事，大連市第四人民醫院安寧病房主任黃醫生表示，「我們也是第一次知道患者愛聽周杰倫的歌曲，播放之後患者確實是有反應了。」黃醫生表示，男子之前是名船員，早期是階段性出現昏迷，五年前發現患腦瘤後進行手術，術後效果不是很理想，幾個月前病人轉到了大連市第四人民醫院。

「因為患者比較年輕，父親過世比較早，得病以後都是他的母親在照顧患者，而安寧病房的工作，不但要對病人的症狀進行控制，還要進行一定的人文關懷，因此我們也經常給他母親做一些工作。」

周杰倫

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