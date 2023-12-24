谷愛凌受傷11個月沒比賽 靠中國代言年收2210萬美元

「富比世」公布2023年度體壇女運動員收入榜，谷愛凌排第二。(新華社資料照片)

「富比世 」日前公布2023年度體壇女運動員收入榜單，網球球后斯威雅蒂排行第一，美中混血滑雪選手谷愛凌 高居第2位。

斯威雅蒂今年總收入為2390萬美元，其中場內990萬美元，場外收入1400萬美元。谷愛凌則以2210萬美元緊隨斯威雅蒂之後，而谷愛凌的收入當中，僅有10萬美元來自賽場，2200萬美元來自場外代言。相較於去年榜單，谷愛凌的收入和排名都有小幅提升。

從谷愛凌今年賽程可以看出，她參加的比賽並不多，獎金只占收入很小一部分。自1月份因傷退賽後，時隔11個月她才重新站上賽場。據不完全統計，谷愛凌合作的品牌已超過30個，包括安踏、瑞幸等多個中國品牌都對谷愛凌青睞有加。

「富比世」評價谷愛凌指，「谷愛凌的收入沒有在兩屆冬奧的間隔期暴跌，這位自由式滑雪運動員在全球各地都擁有長期贊助。」

世界上收入最高的20名女運動員中有12人是網球選手，顯示這項運動為女運動員提供了可觀的獎金和代言機會。2023年，這20位收入最高的女性合計收入預計為2.26億美元；這比2022年的2.58億美元下降13%。

「富比世」體壇最賺女選手榜單

1.斯威雅蒂（Iga Swiatek）／網球／年收2390萬

2.谷愛凌（Eileen Gu）／滑雪／年收2210萬

3.高芙（Coco Gauff）／網球／年收2170萬

4.瑞度卡努(Emma Raducanu)／網球／年收1520萬

5.大坂直美 (Naomi Osaka)／網球／年收1500萬