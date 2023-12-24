我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

谷愛凌受傷11個月沒比賽 靠中國代言年收2210萬美元

中國新聞組／北京24日電
「富比世」公布2023年度體壇女運動員收入榜，谷愛凌排第二。(新華社資料照片)
「富比世」公布2023年度體壇女運動員收入榜，谷愛凌排第二。(新華社資料照片)

富比世」日前公布2023年度體壇女運動員收入榜單，網球球后斯威雅蒂排行第一，美中混血滑雪選手谷愛凌高居第2位。

斯威雅蒂今年總收入為2390萬美元，其中場內990萬美元，場外收入1400萬美元。谷愛凌則以2210萬美元緊隨斯威雅蒂之後，而谷愛凌的收入當中，僅有10萬美元來自賽場，2200萬美元來自場外代言。相較於去年榜單，谷愛凌的收入和排名都有小幅提升。

從谷愛凌今年賽程可以看出，她參加的比賽並不多，獎金只占收入很小一部分。自1月份因傷退賽後，時隔11個月她才重新站上賽場。據不完全統計，谷愛凌合作的品牌已超過30個，包括安踏、瑞幸等多個中國品牌都對谷愛凌青睞有加。

「富比世」評價谷愛凌指，「谷愛凌的收入沒有在兩屆冬奧的間隔期暴跌，這位自由式滑雪運動員在全球各地都擁有長期贊助。」

世界上收入最高的20名女運動員中有12人是網球選手，顯示這項運動為女運動員提供了可觀的獎金和代言機會。2023年，這20位收入最高的女性合計收入預計為2.26億美元；這比2022年的2.58億美元下降13%。

「富比世」體壇最賺女選手榜單

1.斯威雅蒂（Iga Swiatek）／網球／年收2390萬

2.谷愛凌（Eileen Gu）／滑雪／年收2210萬

3.高芙（Coco Gauff）／網球／年收2170萬

4.瑞度卡努(Emma Raducanu)／網球／年收1520萬

5.大坂直美(Naomi Osaka)／網球／年收1500萬

谷愛凌 富比世 大坂直美

上一則

752萬大獎 眉山福彩半個月沒人領 登尋人啟事

下一則

公民黨臨時執委會今總辭 明年3月解散 17年歷史畫句點

延伸閱讀

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」
網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度陪榜個人獎

網球／東山再起獎不敵烏克蘭媽媽球員 謝淑薇7度陪榜個人獎
滑雪／谷愛凌帶傷奪冠 今年靠廣告代言賺了2000萬

滑雪／谷愛凌帶傷奪冠 今年靠廣告代言賺了2000萬
網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

網球／納達爾明年復出 心忐忑「不期不待」

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變