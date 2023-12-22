青海「砂湧」淤泥厚4米 靠「最後一通電話」搜尋失聯者

青海海東市多個村莊出現「砂湧」，房屋被淤泥掩埋，大型機具協助救援。(取材自紅星新聞)

甘肅 積石山縣18日發生6.2級地震 ，在地震發生10分鐘後，青海省海東市多個村莊出現「砂湧」現象，大量房屋、道路被淤泥掩埋及沖毀，造成22人遇難，目前仍有12人失聯。由於泥厚難用生命探測儀，搜救隊根據村民的通話信號，設置了5個搜救點展開救援。

紅星新聞報導，青海省海東市民和縣中川鄉金田村和草灘村兩村以一條用於灌溉的小河溝為界。地震發生的第二天，村民們沿著河溝查看發現，泥沙從附近一座不算高的「小土包」滑坡而來，泥沙吞沒了河溝兩岸村民的家園。

國家消防救援局青海機動隊伍隊員王律說，地震發生大約10分鐘左右後，泥沙湧進村莊。在這10分鐘的間隙裡，一些失聯村民給家人打出了最後一通電話報平安。根據通話信號留下的定位，搜救隊設置了5個搜救點，再加上村民的指認，有的放矢，展開精準救援。其中，1號、2號、4號點位位於金田村，3號、5號點位位於草灘村。

淤積在現場的泥沙大約有4米厚，低矮的平房被完全淹沒。由於淤泥體量大、鬆軟濕滑易塌陷，搜救採「人機協作」的方式，挖掘機在淤泥中翻找，一旦發現失聯人員，隊員會立刻上前人工挖掘。

報導指出，12月20日，泥沙奔湧過後的河溝兩岸可以看到有不少樹木倒塌。十幾米深的河溝被泥沙填滿，泥沙表層的水已經結冰。

失聯者的家屬們守在搜救現場附近，等待親人的消息。現場天氣寒冷，最低溫 度達零下16度。救援人員為他們搭起可供避寒、休息的帳篷。帳篷裏不時傳來悲傷的哭泣聲。

逃過一劫的韓女士回到房屋附近，看到曾經居住的家園被埋在了泥沙下面，家門口被淤泥死死堵住，聽說有幾戶人家被埋，「心裡特別特別難受」。由於不敢回家，韓女士和家人搬到未受災的親戚家暫住，「七八個人擠在一張床上，或者在車上睡覺」。

青海省民政廳表示，地震後各級民政部門加緊排查，將災區生活困難的家庭，納入低保和臨時救助範圍，向遇難家庭每戶發放4.2萬元、受災家庭每戶發放2000至5000元救助，並提前發放明年第一季度低保和特困供養金。