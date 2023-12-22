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300多元一斤 智利櫻桃身價暴漲 買一盒竟要583元

中國新聞組／北京22日電
金櫻桃身價暴漲，有網友買一盒花583元。(取材自讀特新聞)
金櫻桃身價暴漲，有網友買一盒花583元。(取材自讀特新聞)

位於南半球的智利櫻桃在每年11月到隔年1月在中國反季節上市，不僅是中國水果稀缺季，還恰逢元旦、農曆新年，是中國人很喜歡送禮的節慶水果，但近日有不少網友在網上發文，表示被水果店裡金櫻桃的價格嚇到。

上游新聞報導，一名浙江紹興的網友表示，她在某品牌連鎖水果店買了一盒草莓，一盒金櫻桃，總價居然630多元（人民幣，下同）。以櫻桃為例，B級大果的零售價為359元一斤，打折後的會員價為349元一斤。小票顯示，她買了1.672斤櫻桃，總價為583.53元。

該品牌連鎖水果店工作人員表示，售價是公司規定的，同一種水果不同城市的價格也可能不一樣。

經查詢，目前在京東上有多種櫻桃可選。以「田X記官方旗艦店」為例，一斤中果JJ級黃金櫻桃（28-30mm）售價為199元，一斤大果JJJ級黃金櫻桃（30-32mm）價格為233元，一斤罕見果王5J級（34mm）價格則為279元。

店鋪客服表示，這款金櫻桃原產地為智利，發貨地為廣州或上海。除了金櫻桃，普通的櫻桃今年售價也較高，某款智利進口的JJJ級櫻桃，3斤售價為162元，算下來54元一斤。JJ級3斤售價為158元，算下來約53元一斤。

為何櫻桃漲價？據北京青年報報導，智利水果進出口商協會相關負責人表示，受去年暖冬氣候影響，智利櫻桃春季開花量減少，目前產量只有往年同期的50%，大幅減產的情況下，今年櫻桃價格比較貴。

不過協會也表示，櫻桃每一季的生產高峰期是在元旦節前後，隨著後續產量增加，價格很快會有回落。

在杭州的二級水果批發市場，從事了10多年進口水果批發生意的老林說，「櫻桃的行情，今年整體漲了30%至40%，目前價格還在高位，每天出貨量有限，只有10幾20箱。」

「往年這個時候，智利櫻桃已經有海運貨了，5公斤裝的價格300多元。今年，我到現在拿到的貨都還是空運的，5公斤裝的價格要500元，降價估計還要一周時間。」老林說。據行業相關人士介紹，目前上市的櫻桃都是空運而非海運，因此費用高昂，而且運費也必須徵收9%進口環節增值稅。

金櫻桃身價暴漲，有網友買一盒花583元。(取材自讀特新聞)
金櫻桃身價暴漲，有網友買一盒花583元。(取材自讀特新聞)

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