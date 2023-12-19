直播教炒股門檻提高 須真人出鏡、禁秀K線

陸股跌跌不休，約半年前高調投入股市投資的「環球時報」前總編輯胡錫進，如今也慘遭套牢。（新華社）

在微信 直播教人如何投資 股票，以後門檻將更嚴格了。根據微信新版「視頻號金融科普類直播准入標準」，未來必須是持牌金融機構及從業人員才可直播，同時要求主播真人出鏡，禁止提出具體投資建議等。

綜合媒體報導，視頻直播講股愈趨普遍，包括投資顧問、分析師，甚至一些獲稱「民間股神 」的一般投資者，都會以本身機構名義或個人帳號，以直播發布投資意見甚至建議。

新版「准入標準」提到四項規範。第一，列明主播規則，金融科普類直播必須向平台提交申請以審核（有效期一年），必須有真人出鏡；直播帳號僅限申請者本人使用，不得供他人直播。其次，列明禁止以直播誘導用戶投資。第三，列明禁止直播時提出具體投資建議。第四，列明直播須標注的信息和直播形式。

其中影響較大一條是「不允許通過直播間輸出具體的投資建議」，包括預測未來行情、展示「陰陽燭」（亦稱K線圖）等。

一間中型券商直播相關業務負責表示，直播規則更新對投資諮詢公司影響更大。「相對來說，這些規範性要求對券商可能反而會更有利。」

大部分受訪券商認為，由於券商多對直播內容把關較嚴，因此影響不大。業內普遍稱，就平台收緊准入標準，影響更大的或為投資諮詢機構，以及非金融從業人員的「大V」。

此外，A股跌跌不休，「環球時報」前總編輯胡錫進也表示，自己已虧損超過4萬元（人民幣，下同）。胡錫進還透露，參加會議坐旁邊的一名女教授說，「大約8年前進的股市，投了60萬元，現在只剩下不到20萬元。她說她要求自己把股市這件事忘了，就當那60萬塊錢根本就沒有掙過。」