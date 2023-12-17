義烏闆娘用AI說多國語 與外商溝通無障礙「火」到海外

在AI技術加持下，能說多國語言的「義烏老闆娘」「火」到海外。（取材自環球時報）

在AI 技術的加持下，能說多國語言的「義烏老闆娘」近日「火」到了海外。「義烏老闆娘」流暢自信地切換各國語言，與外商無障礙溝通。這是AI應用的一個成功例子，由AI生成的數字人、虛擬人、虛擬數字人逐漸出現在中國的諸多行業中。

環球時報報導，英語、法語、西班牙語、阿拉伯語、中文，義烏宏盛玩具廠老闆娘孫麗娟在視頻裡隨意切換著五種語言介紹她身後的玩具。這段視頻讓孫麗娟小火了一把。「很多客戶都問我，在哪裡報班學了這麽多外語。」其實，這段視頻是由AI生成，孫麗娟本人並不會這麽多語言。

作為義烏國際商貿城使用該技術的「第一人」，她頗有感觸。「從語言的準確度以及表情的配合度來看，我都感到驚喜。」孫麗娟說，她只是最初配合拍了一小段用中文介紹產品的視頻，交給技術人員後，沒多久就收到一段她說五國語言的視頻，並且發音的準確度及表情的配合度都受到客戶的肯定，中東的客戶說，「你的阿拉伯語說得還是很正宗的」。

在義烏市場會說一門甚至兩門外語並不罕見，因為每天要面對不同國家的客戶。孫麗娟說：「但難的是遇見不會說英語的客戶，借助翻譯器逐句翻譯，效率很低，這是義烏商家們做生意的痛點。」

於是，在今年的AI熱潮下，義烏國際商貿城開始考慮如何讓技術幫助義烏商戶解決這一「痛點」。8月，阿里巴巴國際站在義烏發布首個AI外貿產品。緊接著，義烏發布了全球首個商品貿易領域大語言模型以及全新升級的Chinagoods AI智創服務平台。

大數據公司技術總監樓勤峰說，他們根據主流應用場景製作了一款具備視頻語言轉化功能的軟件，將「義烏老闆娘」錄製的中文視頻導入其中，軟件識別提取中文文本，將其轉化為其他語言，然後通過聲音驅動「表達」出來，最後再修改相應的嘴型。

義烏國際商貿城相關負責人指出，「義務老闆娘」使用的技術正處於平台內測階段，不久就會上線義烏商家小程序，免費給商家用。「相較於『虛擬人』形象，用老闆娘本人的形象，對客戶來說會更有說服力。」

對於新技術的使用，大多數商家都很期待。義烏一家飾品批發商負責人王曉麗說，她也使用了AI數字老闆娘的產品並將生成的視頻發給客戶，客戶大多給予了積極的反饋，「未來如果客戶不能來線下，我們就可以把AI生成的內容發給對方，這減輕了我們很多負擔」。