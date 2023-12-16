中國國產C919客機首度訪香港 低飛繞維港2圈

中國自主研製的C919客機16日在香港維港上空進行飛行展示。(美聯社)

中國自主研製的C919客機16日在香港 維港上空進行飛行展示。約上午10點50分，C919從西至東飛越維港上空，而後繞行兩圈。現場聚集了大批「接機」民眾一睹C919的風采，眼見飛機飛來高聲呼喊：「嚟喇嚟喇」（來了來了）。

綜合港媒報導，C919客機早上約10點26分在香港國際機場起飛，先飛到南丫島對出上空繞了數圈，並在約10點50分首度地空進入維港上空，高度約1,500百呎。短暫離開視線後，C919於早上11時06分二度低飛越過維港，這次飛行高度更低，僅有1,000呎。

民眾聚集在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地觀賞C919客機，大批民眾拿出手機、相機拍下C919飛越維港的一刻，並高呼：「嚟喇嚟喇」（來了來了）。

香港特首李家超也在社群媒體 發出照片表示，「捕捉到國家自主研製的C919飛機翱翔維港上空的一刻，真的很興奮！」李家超也說，如果大家也拍到飛機的「靚相」（美照），記得報名參加「C919飛機香港飛行展示」攝影比賽。

此次訪問活動由香港特區政府民航處和香港機場管理局聯合舉辦。除了C919客機，還有ARJ21支線客機一同到訪。兩架客機於12日下午抵達香港國際機場，正式展開為期六天的訪港之旅。這是兩架飛機首次訪港，更是C919飛機首次出訪中國以外的城市。兩架飛機預計17日下午將離港返回上海。

C919大型客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局。最多可容納168個座位，最長航程為5,555公里，同級對標波音737及空中巴士A320。