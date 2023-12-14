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不止華北暴雪 中東部雨雪擴大將迎「雪人自由」

記者陳政錄／北京14日電
中國南方民眾只能看著其他地區民眾堆雪人。(取材自極目新聞)
中國南方民眾只能看著其他地區民眾堆雪人。(取材自極目新聞)

中國中東部地區將再次出現大規模雨雪和寒潮天氣下，多地官方倡議市民減少出行、彈性辦公。在發布暴雪預警後，北京故宮博物院未來四天門票就都顯示已經約滿，不少人摩拳擦拳，都想去故宮賞雪景。而說到冬天的儀式感，堆雪人必是其中之一。@中國天氣推出堆雪人預報地圖，被視為是實現「雪人自由」的最佳導引。

極目新聞報導，進入大雪節氣不久，中東部地區就出現了今冬首場大範圍降雪，當地民眾的朋友圈也被各種各樣的雪人刷爆。13日至15日，中東部將迎來新一輪大規模雨雪天氣。

過去兩天，華北、黃淮等地經歷了今冬首場大範圍降雪。降雪過後，大地銀裝素裹，朋友圈裡充滿了堆雪人的快樂。這可讓那些雪下得不夠大甚至沒下雪地方的民眾羨慕了，迫切地想要再來一場雪，完成堆雪人的儀式感。

預計13日至15日，中東部地區將迎來新一輪大範圍雨雪天氣過程。中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，這輪過程的雨雪分界線相比上一輪更靠南，最南端可推進至江漢、江淮到長江中下游一帶，出現明顯降雪的範圍也更大，會有更多的地方加入「雪人群聊」。

中國天氣推出全中國堆雪人預報地圖。(取材自極目新聞 )
中國天氣推出全中國堆雪人預報地圖。(取材自極目新聞 )

從中國天氣網推出的全國堆雪人預報地圖可以看出，未來3天，十餘省份可望實現雪人自由。其中，北京、天津、河北中部和南部、河南中北部、山西中部和南部、黑龍江東南部、吉林東部、遼寧大部等地本輪過程中將現中到大雪，部分地區暴雪，局地甚至會有大暴雪現身。這樣充足的「雪花量」足夠堆起大大的雪人了，特別是天津、河北中東部、遼寧西部和中北部等地的民眾們，上一輪只能眼巴巴看著別人堆雪人，這一輪終於可以親自上陣了。

而西南地區大部、長江沿線及其以南大部地區等地這次將與雪花無緣，只能被別人家的雪人刷屏，坐等「雲賞雪」了。

一名工作人員，正在剷除故宮博物院景區內路面的積雪、殘冰，以避免民眾滑倒。(記者陳...
一名工作人員，正在剷除故宮博物院景區內路面的積雪、殘冰，以避免民眾滑倒。(記者陳政錄／攝影)

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