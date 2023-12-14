「花10萬中2.2億」爭議未歇 廣州彩民花88元獨中1.44億

雙色球億元大獎出獎彩票。（取材自資訊時報）

江西一彩民「花10萬元（人民幣，下同）中2.2億元」引發的爭議未歇，12日再傳出廣州一彩民僅投注福彩雙色球88元，就中了總獎金達1.44億多元，創下廣州彩市單人中獎最高紀錄。據投注站表示，得主是熟客，守號投注已經三年。接連傳出一人中億元大獎，網民難以置信：「這是什麼運氣，動不動就中上億？」

福彩雙色球第23143期12日開獎。根據資訊時報，廣州南沙一站點中出22注656萬多元一等獎特別獎，總獎金為1.44億元。

另據新快報報導，這是廣州繼2013年後再次爆出億元巨獎，同時創下廣州彩市單人中獎最高紀錄。

雙色球第23143期搖出的中獎號碼為：紅球「05、07、09、16、23、30」；藍球「15」。當期一等獎井噴32注，單注獎金579萬多元，其中26注獲得一等獎特別獎，均分2000萬元派獎獎金後，每注獲派獎76萬元，令單注總獎金達到656萬多元。這26注一等獎特別獎分落三地，其中廣東中出22注，江蘇中出3注，湖北中出1注。

據核查，廣東的22注一等獎皆落腳廣州，且由一張彩券獨中。中獎彩券是一張22倍投注的2注單式票，投注金額88元，由南沙區珠江管理區英賢路4號的44010841銷售網點售出，總獎金達到1.44億多元。

雙色球億元大獎出獎站點。（取材自資訊時報）

該中獎站點負責人趙先生表示，大獎得主是熟客，他一直堅持守號投注，這次中獎的號碼已守了三年。

本次廣州1.44億元巨獎，是福彩雙色球在2023年開出的第一個億元獎，也是雙色球史上第39個億元獎，排名第23名。

值得一提的是，這並非近期唯一一例中獎金額上億的案例，12月2日，江西南昌一彩票店售出中得2.2億元大獎的彩票，引發網友關注。

接連中出億元大獎，有網民戲稱「這是穿越者嗎？穿越回來買彩票的」、「這是什麼運氣，動不動就中上億？」