我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

「花10萬中2.2億」爭議未歇 廣州彩民花88元獨中1.44億

中國新聞組／北京14日電
雙色球億元大獎出獎彩票。（取材自資訊時報）
雙色球億元大獎出獎彩票。（取材自資訊時報）

江西一彩民「花10萬元（人民幣，下同）中2.2億元」引發的爭議未歇，12日再傳出廣州一彩民僅投注福彩雙色球88元，就中了總獎金達1.44億多元，創下廣州彩市單人中獎最高紀錄。據投注站表示，得主是熟客，守號投注已經三年。接連傳出一人中億元大獎，網民難以置信：「這是什麼運氣，動不動就中上億？」

福彩雙色球第23143期12日開獎。根據資訊時報，廣州南沙一站點中出22注656萬多元一等獎特別獎，總獎金為1.44億元。

另據新快報報導，這是廣州繼2013年後再次爆出億元巨獎，同時創下廣州彩市單人中獎最高紀錄。

雙色球第23143期搖出的中獎號碼為：紅球「05、07、09、16、23、30」；藍球「15」。當期一等獎井噴32注，單注獎金579萬多元，其中26注獲得一等獎特別獎，均分2000萬元派獎獎金後，每注獲派獎76萬元，令單注總獎金達到656萬多元。這26注一等獎特別獎分落三地，其中廣東中出22注，江蘇中出3注，湖北中出1注。

據核查，廣東的22注一等獎皆落腳廣州，且由一張彩券獨中。中獎彩券是一張22倍投注的2注單式票，投注金額88元，由南沙區珠江管理區英賢路4號的44010841銷售網點售出，總獎金達到1.44億多元。

雙色球億元大獎出獎站點。（取材自資訊時報）
雙色球億元大獎出獎站點。（取材自資訊時報）

該中獎站點負責人趙先生表示，大獎得主是熟客，他一直堅持守號投注，這次中獎的號碼已守了三年。

本次廣州1.44億元巨獎，是福彩雙色球在2023年開出的第一個億元獎，也是雙色球史上第39個億元獎，排名第23名。

值得一提的是，這並非近期唯一一例中獎金額上億的案例，12月2日，江西南昌一彩票店售出中得2.2億元大獎的彩票，引發網友關注。

接連中出億元大獎，有網民戲稱「這是穿越者嗎？穿越回來買彩票的」、「這是什麼運氣，動不動就中上億？」

上一則

不止華北暴雪 中東部雨雪擴大將迎「雪人自由」

下一則

「最冷時刻來了」華北暴雪、寒潮…4預警齊發 北京召全民掃雪

延伸閱讀

中8千萬彩票花不完？ 豫男捐5千萬 網質疑：彩票神劇

中8千萬彩票花不完？ 豫男捐5千萬 網質疑：彩票神劇
廣州500人炒「金融茶」 被騙5億 單價卻從5萬跌到2000

廣州500人炒「金融茶」 被騙5億 單價卻從5萬跌到2000
廣州炒「金融茶」爆雷 傳500茶商受騙損失逾5億人民幣

廣州炒「金融茶」爆雷 傳500茶商受騙損失逾5億人民幣
花10萬中2億彩券 江西男現身兌獎：買興趣啦

花10萬中2億彩券 江西男現身兌獎：買興趣啦

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世