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贛男花10萬精準投注中2.2億 律師發函促資訊公開

中國新聞組／北京12日電
律師致函江西省民政廳要求公開部分訊息。（取材自現代快報 ）
律師致函江西省民政廳要求公開部分訊息。（取材自現代快報 ）

江西一彩民「花10萬元買彩券中2.2億元」，引發民眾關注。有人質疑，如此大獎被「精準捕獲」，是否有內幕？開獎過程是否公平公正公開？彩民要不要繳稅？有律師給江西省民政廳發律師函，希望就相關問題給予回覆，「如果這些問題都能說清楚，那網友也就沒什麼好質疑的了」。

現代快報報導，江西南昌一彩民在福彩站點，共購買近5萬注號碼相同的快樂8遊戲「選七」玩法的彩券。當晚，他所購彩券均中得快樂8「選七中七」獎項，總獎金達2億多元。

來源：YouTube

這名彩民花10萬元買同樣數字，一共買了49250注，將獲得2.2億餘元的獎金。有網友分析，大獎由於觸發風險控制，這名彩民不用繳稅。若確定如此，這也是中國彩券史上第一名中億元獎金而無需繳稅的彩民。

不少網友提出質疑，10萬元錢都拿來買同一組數字，而且竟然「合理避稅」，到底有沒有貓膩？這名彩民有沒有可能事先知道內線消息？

目前，網上流傳一種說法，稱「彩票池子裡的資金被挪用了」，有網友認為，是購買近5萬注彩票不但掏空了獎池，還實現完美避稅；其二，是大數據給力，選出一注兩個三連號的中獎號碼，成功避免其他人中獎的可能。有網友猜測，因為獎池裡的獎金其實已經虧空了，並且連稅都交不起，只能用這個法子抹平。

其次，中獎彩民表示，自己購買彩票已超過五年，每周會買彩票三、四次，每次購買資金在數千元到數萬元不等。有網友表示，他五年應該花了數千萬元，不妨公布其購彩紀錄，如果超過5000元以上的購彩紀錄很頻繁，公眾自然沒有話說。

最後，網友表示「自己查自己」恐怕難以查處實情，建議讓紀委和公安等第三方權威機構介入調查。持此論調的網友並不在少數。

律師函。（取材自現代快報 ）
律師函。（取材自現代快報 ）

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