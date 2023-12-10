全球首創會生長新型細胞化瓣膜 湖北完成「補心」手術

董念國教授團隊檢查女孩恢復情況。（取材自極目新聞）

歷時20多年研究，中國華中科技大學附屬協和醫院（以下簡稱協和醫院）完成全球首例，具備「自我生長」與「重塑能力」的新型細胞化肺動脈瓣置換術。

極目新聞報導，一名13歲女孩玥玥（化名）患有先天性心臟病 ，今年5月被緊急送往協和醫院心臟大血管外科。經檢查發現，她的肺動脈瓣重度反流，且肺動脈有瘤樣擴張，右心室擴大近一倍，右心功能不全，急需手術治療。

考慮到玥玥的年齡小，臨床使用的生物瓣、機械瓣均不合適。多次探討、評估後，協和醫院董念國教授團隊5月為玥玥微創植入新型細胞化肺動脈瓣「補心」，整個瓣膜置換過程僅5分鐘。

據報導，董念國表示，「目前，臨床上用到的機械瓣易產生血栓，患者需終身服用抗凝藥；生物瓣植入體內後，會逐漸出現鈣化，瓣膜功能失常，尤其是兒童瓣膜材料選擇少且無法生長，在全球長達半個世紀的時間，這一直是個未解的難題。」

全球首個新型細胞化瓣膜。（取材自極目新聞）

1999年，董念國開始從事心臟瓣膜替代物的研究，經過成千上萬次的試驗，董念國團隊首創蛋白溶解法，徹底脫掉豬心瓣膜細胞，並用特殊技術，讓它能保持柔韌性，讓瓣膜能有力開合。

團隊用鎳鈦合金「搭骨架」，選擇接近人類的豬心瓣膜「織網」，讓人體自身細胞能慢慢附著、生長，漸漸變成接近人體正常結構的瓣膜，「這就是一個『活的』瓣膜了。」

據了解，協和醫院正在進行探索性研究，今年以來已開展了七例新型細胞化瓣膜植入術，玥玥是受益患者之一。