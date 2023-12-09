我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

東莞公司按「里程」發年終獎 跑愈多領愈高

中國新聞組／北京9日電
東坡紙業員工運動量愈高，現金獎勵愈多，此為示意圖。（路透資料照片）
東坡紙業員工運動量愈高，現金獎勵愈多，此為示意圖。（路透資料照片）

廣東東坡紙業公司老闆林志勇熱愛運動，被譽為「登頂珠峰南北坡東莞第一人」。同時，他也鼓勵自家員工運動，三年多來，他根據員工每個月跑步的里程數，給予獎金和補貼購買運動鞋，這在東莞20多萬家企業中怕是絕無僅有。

廣州日報報導，日前東莞市清溪醫院副院長團隊到東坡紙業展義診活動，林志勇立刻安排員工停工全員參與，他表示，「員工健康，企業才能長久」。

林志勇說，為進一步加強「健康生活、快樂工作」的理念，公司研究制定了新的運動獎勵方案：取消年終獎，將年終獎分攤到每個月，按員工當月的運動量來計算。

運動範圍包括跑步、登山徒步、健走等，運動量以APP打卡為準。其中，當月完成100公里跑量，現金獎勵130%；完成50公里跑量，獎勵100%；完成40公里跑量，獎勵60%；完成30公里跑量，獎勵30%；連續六個月完成50公里跑量，補貼跑鞋一雙。

林志勇說，按照目前公司員工的運動量，基本上都可以達到現金獎勵100%那一項，跑得越多，獎勵越大。對這項政策，員工普遍比較歡迎，「不但鍛鍊了身體，還有錢拿，一舉兩得」。

東坡紙業老闆林志勇是「登頂珠峰南北坡東莞第一人」。（取材自廣州日報）
東坡紙業老闆林志勇是「登頂珠峰南北坡東莞第一人」。（取材自廣州日報）

公司布告欄中貼著「東坡歡樂團11月跑步排行榜」，第1名的周劍，當月里程為89.16公里；「徒步排行榜」中，第1名的譚偉群，累計徒步28次。

周劍是公司業務經理，也是跑團團長。5年前，他血糖高，林志勇鼓勵他跑起來，現在他基本上每個月都堅持跑90公里，完全靠運動把血糖降下去了；譚偉群則是倉庫管理人員，2018年開始每個星期天帶隊去珠三角爬山，已組織過300多場戶外活動，是東莞雄鷹戶外群的群主，有1000多名會員。

林志勇說，「最難說服的是生產車間的同事，他們說好不容易有星期天，就想休息好好睡一覺。但是我不斷勸說，不斷激勵，現在，車間的同事基本上星期天都去爬山了」。

廣東東坡紙業老闆林志勇鼓勵員工運動。（取材自廣州日報）
廣東東坡紙業老闆林志勇鼓勵員工運動。（取材自廣州日報）

上一則

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費

下一則

AI代寫年終總結報告 中國網店年底接單量超6萬

延伸閱讀

糖尿病新藥 醫師：效果升級兼減肥

糖尿病新藥 醫師：效果升級兼減肥
半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠

半夜肚子餓？4種零食 解饞又不干擾睡眠
血糖控制好 降憂鬱症罹患風險

血糖控制好 降憂鬱症罹患風險
研究：控制血糖可大幅降低憂鬱風險 尤其這1族群影響大

研究：控制血糖可大幅降低憂鬱風險 尤其這1族群影響大

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折