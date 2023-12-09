東莞公司按「里程」發年終獎 跑愈多領愈高

東坡紙業員工運動量愈高，現金獎勵愈多，此為示意圖。（路透資料照片）

廣東東坡紙業公司老闆林志勇熱愛運動，被譽為「登頂珠峰南北坡東莞第一人」。同時，他也鼓勵自家員工運動，三年多來，他根據員工每個月跑步的里程數，給予獎金和補貼購買運動鞋，這在東莞20多萬家企業中怕是絕無僅有。

廣州日報報導，日前東莞市清溪醫院副院長團隊到東坡紙業展義診活動，林志勇立刻安排員工停工全員參與，他表示，「員工健康，企業才能長久」。

林志勇說，為進一步加強「健康生活、快樂工作」的理念，公司研究制定了新的運動獎勵方案：取消年終獎，將年終獎分攤到每個月，按員工當月的運動量來計算。

運動範圍包括跑步、登山徒步、健走等，運動量以APP打卡為準。其中，當月完成100公里跑量，現金獎勵130%；完成50公里跑量，獎勵100%；完成40公里跑量，獎勵60%；完成30公里跑量，獎勵30%；連續六個月完成50公里跑量，補貼跑鞋一雙。

林志勇說，按照目前公司員工的運動量，基本上都可以達到現金獎勵100%那一項，跑得越多，獎勵越大。對這項政策，員工普遍比較歡迎，「不但鍛鍊了身體，還有錢拿，一舉兩得」。

東坡紙業老闆林志勇是「登頂珠峰南北坡東莞第一人」。（取材自廣州日報）

公司布告欄中貼著「東坡歡樂團11月跑步排行榜」，第1名的周劍，當月里程為89.16公里；「徒步排行榜」中，第1名的譚偉群，累計徒步28次。

周劍是公司業務經理，也是跑團團長。5年前，他血糖高，林志勇鼓勵他跑起來，現在他基本上每個月都堅持跑90公里，完全靠運動把血糖降下去了；譚偉群則是倉庫管理人員，2018年開始每個星期天帶隊去珠三角爬山，已組織過300多場戶外活動，是東莞雄鷹戶外群的群主，有1000多名會員。