廣州爛尾樓19年 租金便宜住滿人 官方：住戶多難處理

爛尾樓外景，掛著的衣服顯示樓內住滿了人。（取材自每日經濟新聞）

廣東廣州天河區的樓盤龍怡苑2004年被政府認定為違建爛尾樓 ，但2009年被私自裝修出租，13年不僅住滿人，還年底前無房。中介表示，該棟出租方為小區物業，月租1500至3500元人民幣（約209.4至488.7美元）不等，做飯必須自己買煤氣。而官方對此的態度竟是住戶太多「目前難以處理」。

綜合每日經濟新聞、九派新聞報導，龍怡苑號稱「廣州最大的宅基地違建」，開發商法人曾因非法轉讓土地使用權罪等獲刑，2009年底出獄後私自對樓房進行裝修出租。據某租房平台信息，該小區物業費2.6元/月，出租價格從1500元到3500元不等，該小區房子都沒有房產證，租房可以提供購房合同。

據報導，龍怡苑外牆烏黑，但裝有電梯；住滿租戶的德興樓A3棟權屬仍屬於開發商，為兩梯八戶，共128戶。爛尾樓下的商舖均正常營業。一名房產中介說：「那是爛尾樓，屋裡裝修很差的，住著不舒服。」

招租方表示，年底暫時無房，明年1月可能會有房源，「一室一廳的房子，40平方米，租金 最低1500元，還要收40元的管理費和20元的垃圾費，但沒有中介費。」該工作人員說，「水是4元1噸，電1.5元1度，做飯只能用煤氣，煤氣自己買，我們這邊已經是最便宜的了。」

黃村街道辦工作人員對此回應，德興樓整棟都是違建，頂層搭建建築有人居住，問題很複雜，目前難以處理。

另據極目新聞報導，有住戶表示，在「爛尾」的社區住了近十年，自己是外籍勞工 ，選擇在該社區租房子最大的原因是便宜，暫時也不考慮搬走。

信息時報此前報導，2004年11月，天河區政府在龍怡苑張貼紅頭文件，內容是「關於龍怡苑違法建設問題的公告」，通知住戶12月10日前搬走，否則將會停水電。2000名業主交錢買樓後，卻得知自己入住的竟是違章建築。