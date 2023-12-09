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廣州爛尾樓19年 租金便宜住滿人 官方：住戶多難處理

中國新聞組／北京9日電
爛尾樓外景，掛著的衣服顯示樓內住滿了人。（取材自每日經濟新聞）
爛尾樓外景，掛著的衣服顯示樓內住滿了人。（取材自每日經濟新聞）

廣東廣州天河區的樓盤龍怡苑2004年被政府認定為違建爛尾樓，但2009年被私自裝修出租，13年不僅住滿人，還年底前無房。中介表示，該棟出租方為小區物業，月租1500至3500元人民幣（約209.4至488.7美元）不等，做飯必須自己買煤氣。而官方對此的態度竟是住戶太多「目前難以處理」。

綜合每日經濟新聞、九派新聞報導，龍怡苑號稱「廣州最大的宅基地違建」，開發商法人曾因非法轉讓土地使用權罪等獲刑，2009年底出獄後私自對樓房進行裝修出租。據某租房平台信息，該小區物業費2.6元/月，出租價格從1500元到3500元不等，該小區房子都沒有房產證，租房可以提供購房合同。

據報導，龍怡苑外牆烏黑，但裝有電梯；住滿租戶的德興樓A3棟權屬仍屬於開發商，為兩梯八戶，共128戶。爛尾樓下的商舖均正常營業。一名房產中介說：「那是爛尾樓，屋裡裝修很差的，住著不舒服。」

招租方表示，年底暫時無房，明年1月可能會有房源，「一室一廳的房子，40平方米，租金最低1500元，還要收40元的管理費和20元的垃圾費，但沒有中介費。」該工作人員說，「水是4元1噸，電1.5元1度，做飯只能用煤氣，煤氣自己買，我們這邊已經是最便宜的了。」

黃村街道辦工作人員對此回應，德興樓整棟都是違建，頂層搭建建築有人居住，問題很複雜，目前難以處理。

另據極目新聞報導，有住戶表示，在「爛尾」的社區住了近十年，自己是外籍勞工，選擇在該社區租房子最大的原因是便宜，暫時也不考慮搬走。

信息時報此前報導，2004年11月，天河區政府在龍怡苑張貼紅頭文件，內容是「關於龍怡苑違法建設問題的公告」，通知住戶12月10日前搬走，否則將會停水電。2000名業主交錢買樓後，卻得知自己入住的竟是違章建築。

廣州市中級人民法院曾宣判，「天河龍怡苑」違章建築事件中的四名主要責任人受到終審法律制裁。天河區前進街前進第一股份合作經濟社原社長劉仲權、原廣州市業祥實業發展有限公司法定代表人劉業祥和副總經理周考儀及一包工頭等四人因非法轉讓土地使用權罪和單位行賄罪判處一年半至三年半不等刑期，合作經濟社同時構成單位行賄罪被判處罰金200萬元。

臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖：廣州房產Home）
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖：廣州房產Home）

爛尾樓 租金 勞工

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