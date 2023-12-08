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官媒公布10大流行語 「神17、帶路」上榜挨批不接地氣

中國新聞組／綜合報導
「神舟十七」入選官媒2023十大流行語。(新華社)
「神舟十七」入選官媒2023十大流行語。(新華社)

中國官媒新華社與國家語言資源監測與研究中心合作選出中國媒體2023年常用的「十大流行語」，包括「中華民族現代文明」、「高質量共建一帶一路」、「全球文明倡議」及「杭州亞運會」、「神舟十七號」等。相較日前「咬文嚼字」期刊公布「十大流行語」，官方版大都是國家主席習近平喊出的口號，網友除質疑選擇標準，也感嘆官方依舊無法「接地氣」，苦民所苦。

來源：YouTube

新華社報導，國家語言資源監測與研究中心6日發布年度「十大流行語」，分別是：中華民族現代文明、高品質共建「一帶一路」、全球文明倡議、數字中國、杭州亞運會、核汙染水、巴以衝突、大語言模型、神舟十七號（神十七）、村超。

報導還稱，「十大流行語」是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言資訊處理技術並結合人工後期處理提取、篩選而獲得，語料規模達10餘億字次。

不過，有媒體分析指出，上述這十大流行語，前四項都是習近平的政策與核心思想，後面六個詞才與今年度的新聞事件有關。網友也紛紛質疑，一般人生活對話中很難用到前幾名的詞彙，完全不能「接地氣」，還有人調侃：「3000點保衛戰」怎麼沒有呢？

據此前報導，中國「咬文嚼字」期刊日前公布2023年「十大流行語」，其中「新質生產力」排名第一，其他如雙向奔赴、人工智能大模型、村超、特種兵式旅遊、顯眼包、搭子、多巴胺××、情緒價值、質疑××、理解××成為××等熱詞也入選。這十大流行語，不僅凸顯了互聯網時代的語言創造力，也一定程度上反映了中國最新發展潮流及社會文化心態。

「杭州亞運會」入選官媒2023十大流行語。圖為亞運會主火炬熄滅。(中新社)
「杭州亞運會」入選官媒2023十大流行語。圖為亞運會主火炬熄滅。(中新社)

杭州亞運 一帶一路 習近平

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