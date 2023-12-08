華為高顏值HR回應火出圈：激動又驚喜 但只是生活插曲

網友發布的視頻中，長相帥氣的HR就是任悅超。（視頻截圖）

有網友近日發布一段華為 線下招聘會視頻，視頻中一名長相帥氣的HR走紅網路，這名出圈的HR是華為的人力資源專員任悅超。任悅超說，網友們的認可讓他很驚喜，「實際上我在宣講會上與大家溝通時，找工作的同學們更多會注意我宣講的內容，而不是我本身。」但他很快就冷靜下來，因為「這只是生活的一個插曲，更多的時間、精力還是要放在工作上。」

九派新聞報導，任悅超說，2019年他自湖南大學畢業後找工作 ，那時就業 環境可能比現在好一些，他投遞的簡歷主要集中在互聯網公司和地產公司這兩類，除了拿到華為的Offer，還拿到一個拼多多的管培生Offer，最後選擇去了華為做財經相關崗位，2021年3月轉崗去當了HR。因為自己是一個比較外向的人，喜歡可以更多與人交流的工作。

他表示，平時工作一周會加兩三次班，並不算非常忙。「我不是一個宅的人，休息時，天氣好我會去打籃球，我有朋友在電影行業工作，有時候他會帶我去看話劇、電影的首映。」

視頻火紅之後，任悅超表示確實收到了很多私信，分為兩類。一是「震驚派」，他們發私信上來就說欠了錢讓他還錢，或自稱是他的好友；另外一些人會非常直接地給出自己的吸睛點，「我會覺得他是一個很優秀的人，會讓我有靠近和認識的欲望，我確實也和一些網友有進一步的溝通和交流。」

任悅超生活照。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

但是，任悅超說，發簡歷的私信他不會回應。首先不管是抖音還是小紅書 都只是他的私人帳號，「是我工作以外、生活的一小部分，我不想把它們和我的工作聯繫起來。而且我們公司有很正規的簡歷投遞渠道，如果大家想求職，可以去官網投遞，不用私發給我。」

任悅超表示，第一次發現自己火了，是今年3月春招時，有同學拍了他在宣講會上的照片發到小紅書平台上，那時有7萬多點讚。這次關注的人更多，甚至上了幾個熱搜。

任悅超工作照。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

看到大家關注他的時候，「我是比較激動、驚喜的，畢竟大部分的評論是正向的，算是一種認可。」但「很快我就冷靜了下來，用一顆平常心來對待這個事情，因為這也只是生活的一個插曲，更多的時間、精力還是要放在工作上。」

「客觀來說，我覺得我的外形條件確實是符合一些網友的審美。但被這麽多的人注意到，肯定和公司這個『標籤』分不開。我的公司本身就備受關注，大家在各個平台提及我的時候，都會自然地聯想到我的公司。我覺得，這也是很多人對我產生好奇的原因。」他說。

任悅超表示，目前大家的關注還沒有對他的工作產生困擾，「一是大家對我的關注是階段性的，我也並不會把我的工作內容分享出來給大家看。二是我不會在某個特定城市、特定大學待太久，大家不知道我在哪裡，也不知道我接下來會去哪裡，因此工作的過程是不被干擾的。」

他建議即將畢業、正在找工作的同學，不能把薪資作為唯一的評判標準，公司和行業的選擇也很重要，要按照自己的心理預期綜合選擇最適合自己的工作。