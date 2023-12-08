割愛電影控股權、賣旗下廣場 萬達套現求生恐爆雷？

萬達集團近期賣資產求生，恐成下一個爆雷企業。圖為上海金山萬達廣場。（記者林宸誼／攝影）

中國前首富王健林旗下萬達集團近期動作頻頻；從萬達商管上市未成，到放棄對萬達電影的控股權，昨再傳出擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場，以換取流動資金。市場人士憂心，近期頻繁動作顯示萬達集團持續賣資產求生，恐成為下一個爆雷企業。

而王健林的獨子王思聰近期罕見赴山東洽談文旅合作，似有意藉此重新樹立個人形象，為「接班」做準備。

據澎湃新聞報導，萬達方面未透露接觸哪家險資機構。而對於珠海萬達商管在香港 上市的時間，萬達方面表示仍無IPO時間表。

值得注意的是，被集團創辦人王健林視為重點任務的萬達商管，上市保薦人之一的瑞信11月初突然退出，為萬達商管上市蒙陰影。萬達此前拋出對賭協議，如果萬達商管未能在年底上市，萬達不但要贖回300億（人民幣，下同，約41.98億美元），還要支付12%的利息。粗估萬達方面將拿出超過400億的股權回購款。

與此同時，萬達電影在6日公告，公司實際控制王健林及控股股東萬達文化等萬達投資 合計51%股權轉讓給上海儒意。

萬達電影為萬達投資旗下的核心資產，根據天眼查，在此次轉讓完成前，萬達投資是其第一大股東，持股20%。資料顯示，截至2023年6月30日，萬達電影在中國擁有已開業影院857家，上半年累計票房市占率達16.8%，已連續14年位列全中國第一。

早在2023年7月，上海儒意影視製作就以22.62億元的對價收購北京萬達投資49%股權，這代表著萬達集團已脫手旗下電影業務。萬達曾控制著AMC、考慮收購派拉蒙影業(Paramount Pictures)、並試圖打造一個中國版好萊塢 。

投資分析師高嘉指出，萬達電影屬於萬達系的優質資產，萬達在短期內多次出售其股權籌措資金，很大原因與珠海萬達商管遲遲未能上市有關，此番決定也是鞏固現金流以因應不確定性。

另據每日經濟新聞報導，王健林的獨子王思聰上月27日以北京寰聚商業管理有限公司董事長身分參與泰山文旅健身中心項目簽約儀式。據新聞稿，北京寰聚商業管理有限公司將把泰山文旅健身中心項目建設成集娛樂健身、四季滑雪、運動酷玩、青年社交和親子科普於一體的年輕力、微度假目的地，推動文商旅融合發展。