上海媒傳禁外媒譯稿 只能轉載新華社 分析：控新聞流入

上海一家翻譯外媒報導聞名的媒體，被規定只能使用「新華社的翻譯內容」。此為示意圖。（取材自Pixabay圖庫）

南韓朝鮮日報中文版報導，上海某知名媒體總裁換人後，隨即於內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已須使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。

報導說，這家知名媒體7月間由黨工出身的幹部擔任總裁後，隨即下達上述指令，此前這家媒體向來以積極翻譯紐約時報 、華爾街 日報、彭博社等西方媒體報導而備受矚目。

報導指出，據北京傳媒業界人士分析說：「最近，中國媒體引用外媒報導受到敏感審查的情況不斷增多，這是高度控制外媒報導內容流入本國的措施。」

報導說，中國正加強管制媒體的力度以封鎖國外訊息，以便建構使中國領導層意志分毫不差傳達給大眾的系統。

報導指出，早在2016年，北京即已封鎖時代雜誌、經濟學人等主要西方媒體網站，中國網友須翻牆才能觸及這些海外網站，如今中國大幅限制境內媒體引用外媒報導，顯然正試圖從源頭切斷外部訊息流入。

報導說，近年來中國政府加強媒體採訪中國國家主席習近平 接待國賓或現身主要政治場合的管制，受邀的媒體多半是中國央視、新華社和符合對外宣傳要求的官媒。

報導指出，即因如此，中國媒體呈現有關習近平的新聞，當中使用的特定措辭可說是千篇一律，中國學界也唯有少數經審查的外交、政治專家學，才能現身於媒體版面，而且他們的觀點同樣是一再重申政府立場。

報導說，一位中國媒體記者說：「如今，中國媒體只能獨立採訪國家大小事中的『小事』。」