10大流行語出爐 新質生產力、村超、特種兵式旅遊上榜
中國「咬文嚼字」期刊，日前公布2023年「十大流行語」，其中「新質生產力」排名第一，其他如雙向奔赴、人工智能大模型、村超、特種兵式旅遊、顯眼包、搭子、多巴胺××、情緒價值、質疑××、理解××成為××等熱詞也入選。這十大流行語，不僅凸顯了互聯網時代的語言創造力，也一定程度上反映了中國最新發展潮流及社會文化心態。
來源：YouTube
香港文匯報報導，創刊於1995年的「咬文嚼字」，是一本聚焦社會語言文字應用的知名期刊，自2008年起持續舉辦年度「十大流行語」評選。
十大流行語中，有兩個熱詞與科技進步和創新有關，排名第一的「新質生產力」，是今年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新詞彙，它有別於傳統生產力，代表科技創新發揮主導作用的生產力；第三名「人工智能大模型」是隨著ChatGPT爆火後出現科技競爭熱潮，也帶來隱私保護、信息安全等法律與倫理挑戰。
今年是疫後恢復常態化的第一年，文化和旅遊消費持續復甦回暖。也讓「村超」、「特種兵式旅遊」等概念在社交媒體傳播出圈，帶動各地旅遊熱潮。尤其貴州「村超」不僅全網流量突破480億次，也吸引成千上萬遊客赴現場觀戰，刺激當地旅遊經濟。
此外，「雙向奔赴」指方朝著共同目標一起努力；「搭子」即搭檔，指因為某些相同點或興趣愛好「搭」在一起，其他方面則互不干擾；「情緒價值」指的是給他人帶來美好感受。
至於「命運的齒輪開始轉動」、「哈基米」、「挖呀挖」、「敵蜜」等短視頻「爆款熱詞」，均未進入本次榜單。「咬文嚼字」主編表示，短視頻的主要受眾以年輕人特別是90後、00後為主，年長者還處在逐漸了解、接受的過程中。
上一則
2614萬拍下「6個9」手機號 蘇男悔拍恐須賠款負刑責
下一則
FB留言