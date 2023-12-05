砸10萬押單注彩券 江西男中2.2億…彩券行：太精準 很少見

網傳終端機截圖截圖。（取材自微博）

網傳中國福彩「快樂8」選七玩法中，有人投注近5萬倍單注中2.2億餘元（人民幣，下同）。由於截圖是由某站點工作人員發出，從截圖可看出，中獎人單次購買近5萬倍單注。此舉非常規現象，是有人掌握內部資訊還是偶然現象無法評估。

瀟湘晨報報導，一張網傳終端機截圖顯示，12月2日，有人在「快樂8」選七玩法中，一次性購買「40、41、42、44、63、64、65」數共9萬8500元（49250注）。還有一張網傳彩券截圖顯示，12月2日，在南昌市西湖區一家彩券店，有人在「快樂8」選七玩法中，一次性購買同一串數字共100元（50注）。

南昌市西湖區彩券行店主饒女士稱，12月2日開獎那期「快樂8」選七中，確有一人在該片區彩券店買同一串數字近5萬注，「我們這個片區有一個管理群，所有的站點都在這個群裡面，當晚那個站點就把票發群裡。現在網上流傳的兩張圖，一張買100元的票，一張買9萬多的電腦的票，就是從群組轉出去的」。

饒女士稱，由於此次中獎金額過大觸發了限賠，單注獎金只到4475元，領獎人領2.2億餘元獎金時無需繳稅。

「原本單注獎金是1萬，他要不是觸發限賠會中得更多，有5億多元，扣完稅也還有4億多。」饒女士稱，「我們也沒想到（一個人會買這麼多），平時都買一萬、兩萬的，我們見多了，但是你一下這麼精準投注，投10萬的這種真的很少」。