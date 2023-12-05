我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區威利點開發案 土地審查通過

紐約州撥1億元 2035前校車改電動

砸10萬押單注彩券 江西男中2.2億…彩券行：太精準 很少見

中國新聞組／北京5日電
網傳終端機截圖截圖。（取材自微博）
網傳終端機截圖截圖。（取材自微博）

網傳中國福彩「快樂8」選七玩法中，有人投注近5萬倍單注中2.2億餘元（人民幣，下同）。由於截圖是由某站點工作人員發出，從截圖可看出，中獎人單次購買近5萬倍單注。此舉非常規現象，是有人掌握內部資訊還是偶然現象無法評估。

瀟湘晨報報導，一張網傳終端機截圖顯示，12月2日，有人在「快樂8」選七玩法中，一次性購買「40、41、42、44、63、64、65」數共9萬8500元（49250注）。還有一張網傳彩券截圖顯示，12月2日，在南昌市西湖區一家彩券店，有人在「快樂8」選七玩法中，一次性購買同一串數字共100元（50注）。

南昌市西湖區彩券行店主饒女士稱，12月2日開獎那期「快樂8」選七中，確有一人在該片區彩券店買同一串數字近5萬注，「我們這個片區有一個管理群，所有的站點都在這個群裡面，當晚那個站點就把票發群裡。現在網上流傳的兩張圖，一張買100元的票，一張買9萬多的電腦的票，就是從群組轉出去的」。

饒女士稱，由於此次中獎金額過大觸發了限賠，單注獎金只到4475元，領獎人領2.2億餘元獎金時無需繳稅。

「原本單注獎金是1萬，他要不是觸發限賠會中得更多，有5億多元，扣完稅也還有4億多。」饒女士稱，「我們也沒想到（一個人會買這麼多），平時都買一萬、兩萬的，我們見多了，但是你一下這麼精準投注，投10萬的這種真的很少」。

江西省福利彩券發行中心工作人員表示，有看到網上相關的傳言，但目前還沒有人兌換相應大筆獎金，「他沒有來，沒有看他的獎票，肯定是不能確定這個信息的」。

網傳彩券截圖。（取材自微博）
網傳彩券截圖。（取材自微博）

福利

上一則

揚州1學院食堂麻醬盆出現老鼠 校方認了 「這回是全屍」

延伸閱讀

手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了

手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了
他大方買「店員印錯的彩券」 幸運男爽中39萬美元大獎

他大方買「店員印錯的彩券」 幸運男爽中39萬美元大獎
校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職

校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職
江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

2023-11-27 01:27

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議