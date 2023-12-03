中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

七大病毒引發的呼吸道疾病近期在中國爆發，醫院兒科相關門急診人滿為患，多地下發通知，要求師生若患病必須通報，且不帶病上班上課，同時要求各校做好線上教學準備。據報導，上海等機場已展開核酸檢測，浙江省義烏市突發出「保持10天以上存糧」的倡議，引發不少民眾恐慌，擔心封城 夢魘再現；不過目前在義烏市政府官網已找不到這則倡議信息。

中國近半月來遭多種病毒多輪侵襲，據國家衛健委統計，目前包括流感、新冠肺炎、肺炎黴漿菌（或稱支原體） 、呼吸道融合病毒、鼻病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒等七大病毒齊發。

由於患者以中小學學生及幼兒居多。多個省市教育部門、疾控部門紛下發通知，要求最大程度保障學生健康，學校加強防護，師生若患病必須通報，且不帶病上班上課，做好線上教學準備。學校對學生患病期間的作業一律不做硬性要求，患病學生身體好轉後不急於返校復課，可利用線上教學居家學習。

由於各地病例持續增加，各種傳聞四起。新能源電車龍頭之一「小鵬汽車」董事長何小鵬1日在微博 發文說，他從海外返回上海，剛下飛機就被要求測核酸，還是兩根棉籤一起上。工作人員解釋稱這是抽查，但抽查卻是所有人。目前這條微博帖文已刪除。

而浙江省義烏市糧食安全工作協調小組辦公室在12月的第一天就向全體市民發出社會化儲糧倡議稱，城鄉居民按家庭日均口糧消耗量計算，應保持10天以上存糧。全市黨政機關、人民團體、企事業單位、學校、廣大市民和糧食企業都要做「社會儲糧」的積極參與者。各部門、各單位食堂儲糧應保持不少於上年度15天日均消耗量庫存。

倡議書一出引來網民譁然，不少人留言憂心「要大家存糧，這是又要封城了？」不過目前這則倡議在義烏市政府官網已經找不到。

另外，美國5名共和黨籍參議員 12月2日聯名去信總統拜登，要求禁止美中兩國之間的旅行。路透報導，已被中國列入制裁名單的魯比奧（Marco Rubio）以及其他4名參議員在連署信中表示，在了解更多有關這種新疾病所構成危險的資訊之前，應立即限制美中之間的旅行。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對此表示，相關主張純屬惡意虛構，中國堅決反對。