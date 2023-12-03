6國免簽首日 入境中國的旅客增12.5% 法國增52.31%

中國12月起對法、德、義、荷、西、馬等6國試行一年單方面免簽政策，政策首日，6國入境人數增12.5%。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

中國12月起擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國 、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國試行一年單方面免簽政策。中國國家移民管理局表示，12月1日政策首日，相關國家人員共有2029人次通過免簽入境，人數較前一日增長12.54%。

上海澎湃新聞報導，中國國家移民管理局2日表示，在擴大單方面免簽的6國當中，以馬來西亞籍人員免簽入境人數為最多，12月1日共免簽入境1113人。而法國籍人員免簽入境227人次，是6國中較前一日入境人數增幅最大的國家，增幅達52.31%。

移民管理局相關負責人表示，為確保免簽入境政策順利實施，進一步促進中外人員往來和合作交流，中國全國邊檢機關優化警力部署，加強現場引導，開足查驗通道，確保口岸高效、順暢通關。也要求各地公安機關出入境管理部門依法依規，為免簽證 入境人員提供停居留便利。

中國疫後海外遊客數量恢復不如預期，中國外交部上月宣布，為進一步促進中外人員往來，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，包含法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6個國家持有普通護照人員，赴中國經商、旅遊觀光 、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境，政策自今年12月生效至明年11月止。

央視新聞報導，12月1日當天，記者在德國法蘭克福機場看到，前往中國的航班值機櫃台前排起了長長的隊伍，不少旅客認為中國實施的單方面免簽政策為他們的旅行帶來了便利。

德國旅客莫爾說，「我認為這是一個積極的姿態，表明這個國家在對外開放。遊客們去中國觀光探訪非常方便，即使是短途過境也不麻煩。」

埃森哈特是一名正在德國法蘭克福大學攻讀中國政治專業的研究生。過去20年間，他曾十餘次前往中國商務出差或觀光旅遊，他表示中國對他有很大的吸引力，現在有了免簽政策，再去中國就方便多了。

報導稱，德國聯邦議院議員塞維姆·達代倫表示，「我認為中國政府的舉措非常受歡迎，德國人在15天內可免簽證，可惜只有15天，我希望它（免簽時間）能再長一點。因為中國是一個大國，幅員遼闊，如果你想看看中國，需要15天以上的時間。我希望我自己和其他德國民眾增進對中國人民的理解，德國人和中國人之間將會有更多的交流。」