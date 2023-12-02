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流感、黴漿菌等多病毒夾擊 衞健委：兒科醫全員加班

中國新聞組／北京2日電
北京一間兒童醫院外，大批家長帶著小孩看病。(路透)
北京一間兒童醫院外，大批家長帶著小孩看病。(路透)

流感、黴漿菌肺炎（又稱肺炎支原體）及新冠等多輪病毒夾擊下，中國多地醫院兒科門診量暴增，許多家長抱著患兒睡在醫院仍看不上病，抱怨連連。山東一醫院因為患兒太多，不得不急招兒科醫師。國家衞健委昨要求全國兒科醫師全員上崗接診，延長門診時間，並從其他科室抽調醫護支援，具資質人員及退休返聘等亦可，最大限度滿足兒童就醫需求。

多輪病毒反覆感染，多地醫院兒科人滿為患情況已持續近半月，南方的醫院兒科就診人潮也與日俱增。極目新聞報導，天津、瀋陽、青島、甘肅、吉林等多地醫院近日都發布兒科門診、急診就診壓力大的公告，有家長為發燒攝氏40度的女兒掛到1600號，女兒發燒兩天後才等到醫師看診。掛號難、輸液難、住院難，家長及患兒擠爆醫院，頻頻抱怨很難看到醫師。

患者暴增也使兒科醫師人力荒更雪上加霜。據澎湃新聞報導，11月30日，山東德州市第七人民醫院發出公告，面向社會公開招聘兒科勞務派遣臨床醫師兩名。公告稱，「因兒童呼吸道疾病傳播迅速，兒科門診量倍增，本院現有兒科醫師不能滿足患者的需要。」

據德州晚報報導，近日德州城區各醫院兒科門診日均接診量翻倍增長，其中不少是黴漿菌肺炎感染患者，以中學齡期兒童居多。德州市婦幼保健院兒科主治醫師李盈盈說，兒科承受了不小的壓力，病房也一直處於滿床狀態。

對此現象，國家衛健委昨發布通告提出「五大工作要求」。其中第一項就要求「多措並舉加大婦幼保健機構兒科醫療服務供給」，具體措施有通過兒科醫師全員上崗接診，從兒童保健科、內科等科室抽調具備資質的人員及退休返聘等方式，充實兒科門診力量。在就診高峰期，延長門診時間，增加門診號源，加開診室、診療區域，開設夜間門診和周末門診等。

其他要求還包括指導婦幼保健機構提供「互聯網+」診療服務，避免院內聚集，減少交叉感染，減輕線下就診壓力；充分利用傳統媒體、新媒體等形式，開展全方位、立體式健康教育；掌握本地區兒科醫療資源配置情況，做好婦幼保健機構跨院跨地區調度支援；加強組織領導，強化督促指導，切實抓好工作落實。

據中國國家流感中心昨天發布通報，監測數據顯示，截至11月26日，當周南、北方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，以A（H3N2）亞型為主，其次為B（Victoria）系。

北京一間兒童醫院外，民眾帶著小孩看病。(路透)
北京一間兒童醫院外，民眾帶著小孩看病。(路透)

德州 流感 退休

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