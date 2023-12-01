我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

屠呦呦寫成「屠喲喲」被群嘲 海南大學：已撤下處理

中國新聞組／北京1日電
海南大學的宣傳海報竟把屠呦呦的名字寫錯。(取材自上游新聞)
海南大學的宣傳海報竟把屠呦呦的名字寫錯。(取材自上游新聞)

海南大學近日有學生發文表示，該校的宣傳海報上竟然將諾貝爾獎獲獎者屠呦呦的名字寫錯，寫成「屠喲喲」，引來網友批評「這是低階錯誤」。對此，海南大學工作人員回應稱，目前已經及時整改，校方也責令該書院吸取教訓，進一步強化具體工作的落實。

上游新聞報導，日前有網友發文表示，海南大學一展示牆竟然將科學家屠呦呦的名字錯印成「屠喲喲」，引發網友關注。

海南大學宣傳部回應，經確認，是海南大學海甸校區下屬二級單位的書院在宿舍樓張貼宣傳海報內容出現了錯字，目前已經及時整改，一位宣傳部工作人員表示：「我們獲悉情況後，早上8點就將相關內容撤下，並要求整改落實。」

海南大學的這番「奇葩」操作引來許多網友嘲諷：「學校宣傳沒人審核校稿嗎？」「這可是211啊」，「這種算是低階錯誤吧」，「吃瓜吃到自己家」，「就這還211呢」，「真是有失水準」，「寫材料標點都不該錯，別說這麼知名的科學家了」，「這就是中國的大學生嗎？」

屠呦呦是中國中醫科學院終身研究員，榮獲諾貝爾生理學或醫學獎、國家最高科學技術獎，她致力於中醫藥研究實踐，研究發現了青蒿素，解決抗瘧治療失效難題。

2015年，瑞典卡羅琳醫學院宣布將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦以及另外兩名科學家，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

根據北京大學微信公眾號介紹，「呦呦鹿鳴，食野之蒿，《詩經·小雅》的名句寄托了屠呦呦父母對她的美好期待。

醫學 諾貝爾獎 微信

上一則

香港中文大學、航天局合作 擬研製發射衛星

下一則

港高鐵明年直達梅州僅1.75小時 至少省時一半

延伸閱讀

國際傑人會世界總會舉辦總會長連任暨理事宣誓就職典禮

國際傑人會世界總會舉辦總會長連任暨理事宣誓就職典禮
紐約法拉盛3歲華裔男童遭車撞喪命 警追查肇事者

紐約法拉盛3歲華裔男童遭車撞喪命 警追查肇事者
16歲女沒考上985大學 父把把她關在家…餓肚、洗冷水澡

16歲女沒考上985大學 父把把她關在家…餓肚、洗冷水澡
雷軍捐武大13億 創中國高校單筆捐款紀錄

雷軍捐武大13億 創中國高校單筆捐款紀錄

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷