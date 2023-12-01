屠呦呦寫成「屠喲喲」被群嘲 海南大學：已撤下處理

海南大學的宣傳海報竟把屠呦呦的名字寫錯。(取材自上游新聞)

海南大學近日有學生發文表示，該校的宣傳海報上竟然將諾貝爾獎 獲獎者屠呦呦的名字寫錯，寫成「屠喲喲」，引來網友批評「這是低階錯誤」。對此，海南大學工作人員回應稱，目前已經及時整改，校方也責令該書院吸取教訓，進一步強化具體工作的落實。

上游新聞報導，日前有網友發文表示，海南大學一展示牆竟然將科學家屠呦呦的名字錯印成「屠喲喲」，引發網友關注。

海南大學宣傳部回應，經確認，是海南大學海甸校區下屬二級單位的書院在宿舍樓張貼宣傳海報內容出現了錯字，目前已經及時整改，一位宣傳部工作人員表示：「我們獲悉情況後，早上8點就將相關內容撤下，並要求整改落實。」

海南大學的這番「奇葩」操作引來許多網友嘲諷：「學校宣傳沒人審核校稿嗎？」「這可是211啊」，「這種算是低階錯誤吧」，「吃瓜吃到自己家」，「就這還211呢」，「真是有失水準」，「寫材料標點都不該錯，別說這麼知名的科學家了」，「這就是中國的大學生嗎？」

屠呦呦是中國中醫科學院終身研究員，榮獲諾貝爾生理學或醫學 獎、國家最高科學技術獎，她致力於中醫藥研究實踐，研究發現了青蒿素，解決抗瘧治療失效難題。

2015年，瑞典卡羅琳醫學院宣布將諾貝爾生理學或醫學獎授予屠呦呦以及另外兩名科學家，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

根據北京大學微信 公眾號介紹，「呦呦鹿鳴，食野之蒿，《詩經·小雅》的名句寄托了屠呦呦父母對她的美好期待。