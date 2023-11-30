中國富人財產轉移3手法 買金條、買外幣 「帶一箱箱現金」東京買房

金條據報成了中國富人近來轉移財產手法之一。(路透)

紐約時報揭密，中國富人趁著邊境防疫措施解封機會，透過購買金條、購買外幣、到日本東京買房等海外置產等方式，今年悄悄已將數千億美元資金轉移出境、帶離中國。

報導指出，東京房地產線上服務商「神居秒算」執行長趙傑表示，中國人已成為東京300萬美元或以上公寓的主要買家，他們經常帶著一箱箱現金付款，「清點這麼多現金真的很累」。

趙傑提到，在疫情 大流行前，中國買家通常以33萬美元或更低價格，購買東京小套房型的公寓來出租，現在他們正在購買更大房子、取得投資簽證，以舉家移民至海外。

在某些情況下，中國人隨機應變，以繞過政府對向海外轉移資金的嚴格控制。他們購買了小到可以不起眼地分散在隨身行李中的金條，以及大量外幣。

民眾另一個把資金移出中國的辦法，就是到香港 的銀行開戶，然後將錢款匯入該戶頭，用於購買類似銀行存款證的保險 產品。中國銀行位於香港九龍的一家分行，上午7時30分，就有中國人在排隊等待開戶。一名香港保險經紀人表示，排隊的人實在太多，如果8時之後才趕到，能不能在銀行下班前排到就得看運氣了。

這名香港保險經紀人指出，一般家庭會用3到5萬的美元購買保險產品，比之前多出幾倍，這是在尋找安全地方存放自己積蓄，「他們要的是一個可以保值投資方案。」

華爾街日報報導，據香港保險業監管局數據，今年上半年，中國民眾購買新保單費用，比2019年同期高出21.3%，而在疫情大流行期間這種保險銷售幾近消失。