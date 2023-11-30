草原夜鶯飛走了…「美麗的草原我的家」演唱者德德瑪76歲病逝

76歲女中音歌唱家德德瑪因病逝世，不少網友哀痛表示「不敢相信」。（取材自微博）

蒙古女中音歌唱家、國家一級演員德德瑪，28日因病醫治無效去逝，享年76歲。歌手騰格爾發文悼念，音樂人科欽夫發文說：「驚聞德德瑪老師病逝……現在，我父親阿拉騰奧勒、德老師、火華老師，『美麗的草原我的家』的三位締造者可以在天上重聚了。」

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新京報報導，德德瑪1947年出生於內蒙古阿拉善盟額濟納旗，自小就能歌善舞。1960年，她被選入家鄉烏蘭牧騎文藝工作隊，那年，13歲的德德瑪第一次登台演唱，她的蒙語版「洪湖水浪打浪」受到時任內蒙古自治區主席烏蘭夫讚揚，同時她也獲得了進入聲樂研究班的學習機會。

1978年，一曲「美麗的草原我的家」使德德瑪紅遍大江南北，她被譽為「草原上的夜鶯」。德德瑪的演唱聲音渾厚醇美，音域寬闊，具有強烈的藝術感染力。她將長調民謠與美聲唱法有機融合，形成了自己獨特的演唱風格。

報導指出，德德瑪多年來致力於推廣蒙古族特色的原創歌曲，無論何時何地，每一次演出，草原歌曲都是德德瑪的首選曲目。她用渾厚醇美的歌聲向人們介紹家鄉、介紹大草原、介紹家鄉如畫的風景和勤勞勇敢的牧民，極富激情地表達了她對故鄉草原深沉的愛。她身上那蒙古族特有的韻味和歌中強烈的生活氣息，展現出獨特的藝術風格。

據報導，她的代表曲目還有「草原夜色美」、「草原上的風」、「走馬」、「達古拉」、「天上的風」、「蘭色的蒙古高原」、「嘎達梅林」、「父親的草原母親的河」等。