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「萬達太子爺」王思聰穿衛衣見山東領導 網：價值觀還是有問題

中央社／台北29日電
王思聰（左）穿衛衣與山東領導交談。(取材自微信）
王思聰（左）穿衛衣與山東領導交談。(取材自微信）

中國前首富王健林的獨子王思聰近期與山東省泰安市委領導見面的照片引發熱議。照片中的王思聰身著衛衣、腳穿球鞋與領導會談，隨性的模樣評價兩極。

據山東泰安市人民政府網的消息，27日的泰山文旅健身中心項目簽約儀式，泰安市委書記、市人大常委會主任楊洪濤出席並致詞，王思聰則以北京寰聚商業管理有限公司董事長身分與會。

王思聰身穿灰色衛衣、黑色休閒褲，以及球鞋。有中國網友認為，這符合他的一貫風格，「我行我素挺好的，掙脫傳統的枷鎖和禮儀的束縛」；但也有人說「他這著裝的態度說明價值觀還是有問題，看看人家郭晶晶老公正式場合穿的什麽。」

根據新聞稿，北京寰聚商業管理有限公司將以「新場景、新玩法、新潮流」為切入點，以「覆合業態、多重場景、深度體驗」為手段，全力以赴把泰山文旅健身中心項目建設成集娛樂健身、四季滑雪、運動酷玩、青年社交和親子科普於一體的年輕力、微度假目的地，實現以商承文、以文促旅、以旅興商，推動文商旅融合發展。

據天眼查顯示，北京寰聚商業管理有限公司今年7月成立，是一家從事商務服務業為主的企業，企業註冊資本人民幣1000萬元。

王思聰言論向來大膽且行事高調。在中國實施清零政策時，他曾在微博多次挑戰此一防疫政策，這也讓他擁有4千萬粉絲的帳號遭到封殺，一夜歸零。

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