我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

WHO稱中國兒童肺炎病例低於疫前 傳北京下令勿渲染疫情

中國新聞組／北京28日電
中國近期呼吸道感染病例激增，引發全球社會高度關注。（歐新社）
中國近期呼吸道感染病例激增，引發全球社會高度關注。（歐新社）

中國多地近日感染支原體肺炎的兒童病例激增，世界衛生組織（WHO）與中方舉行緊急會議後認為，目前這波發病高峰低於疫情前，而這與此前防疫封控留下的「免疫缺口」、兒童缺乏相應的免疫力有關。不過有媒體披露，北京下令不要渲染這波疫情，主要擔憂外國人不願再訪問中國。

綜合媒體報導，自今年10月以來，中國因爆發流感與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量暴增，尤其各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。

德國病毒學家科庫勒（Alexander Kerkules）24日向「焦點」雜誌表示，在中國這波兒童肺炎發病中，也可能有同時感染多種病毒的情況，出現不尋常和特別嚴重的病程。

WHO 22日表示，已正式要求中國提供更多有關呼吸道疾病增加和據報兒童聚集性肺炎的資訊。

德國之聲中文網報導，WHO流行病預防部門負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）24日接受醫療專業媒體STAT採訪，她介紹了周四世衛組織與中國衛生官員緊急會議的細節。她表示，根據中方提供的信息，目前這一波學齡兒童呼吸道疾病的峰值低於疫情前的2018-2019年。

范克爾霍夫說，中方提供了流感、鼻病毒、腺病毒和支原體肺炎的診斷比例。她表示，中方稱沒有發現無法診斷的肺炎病例集中出現。

WHO 23日發布聲明稱，中方提供的數據顯示，自5月以來，因支原體肺炎接受門診和住院治療的兒童數量增加，鼻病毒、腺病毒和流感病例自10月以來增加。這其中一部分在今冬的出現時間早於過往，但鑑於疫情封控措施的取消，出現這一情況並不意外，在其他國家也已有過類似的現象。

據報導，WHO獲得的數據顯示，這可能是疫情所造成的「免疫缺口」。由於先前其它病毒和細菌的傳播急劇減少，許多孩子對於流感、鼻病毒等其他感冒病毒幾乎沒有免疫力。所以當這些病原體重新出現的時候，就導致大規模爆發。

WHO在聲明中寫道，中方在會議中表示，沒有發現任何非正常或新的病原體、或非正常的臨床表現。

不過，有媒體引述接近中共中央辦公廳和軍方的消息人士透露，中國高層指示，這波疫情不要被大規模渲染，稱由於中美峰會才剛舉行，以及開放多國免簽，「如果說是大規模新冠變種爆發，國外的人就不會來了」，同時要求說辭要針對的對象都是兒童，不要說成人。

另據中新網報導，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，目前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還得持續一段時間，加上多種疾病同時爆發流行，難準確判斷這波高峰何時告終，不過預計到明年春天，天氣變暖之後可望好轉。

疫情 WHO 流感

上一則

張文宏：支原體肺炎與新冠兩碼事 差異遠超人類和蒼蠅

下一則

美智庫：習近平家族跨足電動車業 中歐補貼爭議難解

延伸閱讀

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖
官方出手穩股市 北京證交所傳要求公司暫緩發布減持公告

官方出手穩股市 北京證交所傳要求公司暫緩發布減持公告
WHO：中國目前呼吸道肺炎激增數量不如新冠疫情前多

WHO：中國目前呼吸道肺炎激增數量不如新冠疫情前多
黴漿菌肺炎是新冠變異？中國專家：兩者毫無關係

黴漿菌肺炎是新冠變異？中國專家：兩者毫無關係

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來