WHO稱中國兒童肺炎病例低於疫前 傳北京下令勿渲染疫情

中國近期呼吸道感染病例激增，引發全球社會高度關注。（歐新社）

中國多地近日感染支原體肺炎的兒童病例激增，世界衛生組織（WHO ）與中方舉行緊急會議後認為，目前這波發病高峰低於疫情 前，而這與此前防疫封控留下的「免疫缺口」、兒童缺乏相應的免疫力有關。不過有媒體披露，北京下令不要渲染這波疫情，主要擔憂外國人不願再訪問中國。

綜合媒體報導，自今年10月以來，中國因爆發流感 與肺炎支原體（肺炎黴漿菌）等感染，若干省市醫院門急診量暴增，尤其各大醫院的兒科，已月餘大排長龍。

德國病毒學家科庫勒（Alexander Kerkules）24日向「焦點」雜誌表示，在中國這波兒童肺炎發病中，也可能有同時感染多種病毒的情況，出現不尋常和特別嚴重的病程。

WHO 22日表示，已正式要求中國提供更多有關呼吸道疾病增加和據報兒童聚集性肺炎的資訊。

德國之聲中文網報導，WHO流行病預防部門負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）24日接受醫療專業媒體STAT採訪，她介紹了周四世衛組織與中國衛生官員緊急會議的細節。她表示，根據中方提供的信息，目前這一波學齡兒童呼吸道疾病的峰值低於疫情前的2018-2019年。

范克爾霍夫說，中方提供了流感、鼻病毒、腺病毒和支原體肺炎的診斷比例。她表示，中方稱沒有發現無法診斷的肺炎病例集中出現。

WHO 23日發布聲明稱，中方提供的數據顯示，自5月以來，因支原體肺炎接受門診和住院治療的兒童數量增加，鼻病毒、腺病毒和流感病例自10月以來增加。這其中一部分在今冬的出現時間早於過往，但鑑於疫情封控措施的取消，出現這一情況並不意外，在其他國家也已有過類似的現象。

據報導，WHO獲得的數據顯示，這可能是疫情所造成的「免疫缺口」。由於先前其它病毒和細菌的傳播急劇減少，許多孩子對於流感、鼻病毒等其他感冒病毒幾乎沒有免疫力。所以當這些病原體重新出現的時候，就導致大規模爆發。

WHO在聲明中寫道，中方在會議中表示，沒有發現任何非正常或新的病原體、或非正常的臨床表現。

不過，有媒體引述接近中共中央辦公廳和軍方的消息人士透露，中國高層指示，這波疫情不要被大規模渲染，稱由於中美峰會才剛舉行，以及開放多國免簽，「如果說是大規模新冠變種爆發，國外的人就不會來了」，同時要求說辭要針對的對象都是兒童，不要說成人。

另據中新網報導，復旦大學附屬華山醫院感染科副主任張繼明表示，目前呼吸道傳染疾病就診高峰預計還得持續一段時間，加上多種疾病同時爆發流行，難準確判斷這波高峰何時告終，不過預計到明年春天，天氣變暖之後可望好轉。