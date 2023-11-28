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江西這位校長有九口？必回學生微信 獲封全世界最好校長

中國新聞組／北京28日電
呂品昌。(取材自景德鎮陶瓷大學官網)
呂品昌。(取材自景德鎮陶瓷大學官網)

「你給『九口校長』發信息他鐵定回」近日，江西景德鎮陶瓷大學在網上火了，有網友注意到，在社交軟件的高校評分平台上，其中一個「全世界最好的校長」詞條赫然出列。而網友們口中點讚的「九口校長」，正是景德鎮陶瓷大學現任副校長呂品昌，而他也談起自己加學生微信以及對學生訴求有求必應的原委。

紅星新聞報導，據呂品昌介紹，2020年到景德鎮陶瓷大學擔任副校長，自己並沒有主動向學生公開自己的微信號，而學生「密集」加他的微信，則出現在2022年年底左右。

呂品昌回憶，由於在校學生面臨期末考試延期以及學期結束回家等一系列問題，幾名學生偶然間獲取他的手機號，便以短信的形式給他留言，反映自己遇到的問題，並向學校提出自己的訴求。

其間，為了詳細了解學生遇到的問題，他主動添加了幾名學生的微信：「我想著加了微信方便他們發圖片說明問題，我們好去解決，所以就主動加了微信。」

呂品昌說，或許是因為這個緣故，他的聯繫方式自此在學生中廣泛流傳。而面對學生們的訴求他也並不抗拒：「這樣直接跟學生溝通，一方面能加強管理，為學生做一些情緒安撫和心理疏導；另一方面學生的各種問題我都能了解到，以便於及時安排人去解決。」

令呂品昌意想不到的是，在他看來這些再平凡不過的舉動，會被學生們如此銘記，甚至會因此走紅網絡。而呂品昌因名字中有9個「口」，被網友和學生們戲稱為「九口校長」。

畢業典禮上，畢業生陳陽突然將呂品昌高高抱起，現場歡呼聲一片。(取材自瀟湘晨報)
畢業典禮上，畢業生陳陽突然將呂品昌高高抱起，現場歡呼聲一片。(取材自瀟湘晨報)

「你把學生放在心裡，學生就把你高高舉起。」該校2022年畢業典禮暨學位授予儀式上，畢業生陳陽著一身學士服走向「九口校長」。還沒等接過學位證，陳陽藉著與「九口校長」擁抱之機突然將呂品昌高高抱起，現場歡呼聲一片，被舉起的呂品昌也面露笑容向下方同學招手。

畢業生鄭好也同樣記得呂品昌給予學生的幫助：「『九口校長』會經常來點評學生的畫和雕塑作品，也會在展覽上給學生現場指導。在學校舉辦的集市活動上，他還會自掏腰包購買學生作品來鼓勵他們。」

如今，走在校園裡的呂品昌總能被學生認出來，時常也會有學生打招呼時說上一句：「『九口校長』好呀。」而對於學生給自己取暱稱的做法，呂品昌並不排斥。在他看來，這是學生相信他、和他親的表現。

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