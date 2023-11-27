成都95後天才曹原將任教柏克萊加大 獲譽「石墨烯駕馭者」

被稱為「石墨烯駕馭者」的成都27歲「天才少年」曹原，將赴柏克萊加州大學任教。(取材自澎湃新聞／Nature圖)

四川成都27歲「天才少年」曹原因連續在國際頂刊發文，被稱為「石墨烯駕馭者」，如今中國媒體報導，他將赴柏克萊加州大學 任教。

澎湃新聞網報導，柏克萊加州大學（UCB）官網顯示，曹原將於2024年7月起正式擔任該校電子工程與計算機科學系助理教授，研究領域為Physical Electronics（物理電子學）、Micro/Nano Electro Mechanical Systems（微納機電系統）、Physics（物理）。

曹原1996年出生，14歲時考入中國科技大學少年班學院，並入選「嚴濟慈物理英才班」。曹原在中國科大就讀期間，先後兩次榮獲新創校友基金會設立或資助的海外交流獎學金與郭沫若獎學金（後者是中國科大本科生最高榮譽獎）。2014年，他到麻省理工學院讀研究生，2020年獲得博士學位。

從2021年到2024年，曹原在哈佛大學 擔任初級研究員，此後將加入柏克萊加州大學擔任教職。

2018年，曹原因發現石墨烯超導角度轟動國際學界，開闢了凝聚態物理研究的新領域，成為「自然期刊」（Nature）創刊149年來以第一作者身分發表論文的最年輕中國學者。當年，「自然期刊」發布的「年度世界十大科學人物」中，曹原位居榜首。

此後，曹原連續在國際頂刊發文，目前，他至少已經在頂尖學術期刊「自然期刊」和「科學期刊」（Science）上發表了9篇論文。僅2021年上半年就密集發布了4篇，被稱為「石墨烯駕馭者」。