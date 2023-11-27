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中防「白紙」再現 採人盯人維穩 留學生被恐嚇勿參加紀念活動

中國新聞組／北京27日電
去年11月27日，一些北京市民在街頭高舉白紙，表達對烏魯木齊不幸在大火中喪命民眾的哀悼，以及對「動態清零」防疫政策的不滿。（路透）
去年11月27日，一些北京市民在街頭高舉白紙，表達對烏魯木齊不幸在大火中喪命民眾的哀悼，以及對「動態清零」防疫政策的不滿。（路透）

今年11月26日是中國「白紙運動」一周年，中國嚴防「白紙再現」，刪除相關網路訊息，對重點學校及學生「人盯人」，同時要求留學生不得組織或參與境外紀念活動，有組織者稱被警方「恐嚇」。儘管中國啟動強力維穩，網民接力發布作家馮驥才名言「風可以吹起一大張白紙，卻無法吹走一隻蝴蝶，因為生命的力量在於不順從」的暗自紀念卻並未停歇。

去年11月26日，為悼念兩天前新疆烏魯木齊吉祥苑小區火災因疫情封控來不及逃生的罹難者，南京傳媒學院一名學生在校內舉起白紙表達哀悼與無言抗議，隨即蔓延至中國多地形成大規模反對動態清零政策的示威運動，被視為中共其後放棄清零、解除封控的主因。

自由亞洲電台報導，X平台「清絲老師談治國理政」日前發文號召參與26日在倫敦舉行的紀念活動，豈料活動前一日，中國警方找他。一名警員向他指出，去年的「白紙運動」肯定是受境外勢力境外勢力滲透、煽動；又指他今次在境外紀念白紙運動，還要去中國大使館，反而會被「敵對勢力」利用。一名國保警察還語帶恐嚇指，他雖然在英國留學，但仍是中國國籍，揚言：「不是在國外發生的事就跟中國沒關係，但你是中國人，是留學生，代表中國的形象」。

「清絲老師談治國理政」上傳錄音檔後表示，國保已將他父母帶上警車，故此他要把呼籲參加活動的貼文刪除，並不再任組織者，但強調「活動不會因少了他而結束」。

美國之音報導，社群訊息顯示，中共近期展開強力維穩，嚴防出現白紙運動一周年紀念言行。

在發源地南京傳媒學院，有學生向X平台網紅「李老師不是你老師」反映，因為鄰近白紙運動一周年，校內開始戒備，去年參加過白紙運動的同學被校方採取「人盯人」，每個人都有一名專門的學生負責盯著。院內包括去年聚集大批學生舉白紙的商業廣場都有人守著不讓外人進入，必須一一刷臉過閘機才能進入。

極目新聞報導，「平安阿爾山」微信公眾號消息，11月22日至23日，內蒙古阿爾山市公安局依法對擾亂單位秩序、尋釁滋事的阿爾山居民于某某、郭某某、白某分別給予行政警告、拘留的行政處罰。經調查，于某某、郭某某、白某組織、串聯12名同一訴求的人員到北京意圖以訪施壓。

白紙運動 中共 留學生

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