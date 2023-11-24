肺炎+流感+新冠 醫護緊急支援

北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（取材自健康時報微信公眾號）

中國多個城市因支原體肺炎、流感 、新冠疊加感染情況嚴重，多家醫院報告兒科就診量激增，醫護不得不加班，緊急調派其他地方醫護支援。許多醫護的孩子也生病了，但因門診壓力巨大，只能上班前、下班後再帶過來看病。

據澎湃新聞，天津中醫藥大學第二附屬醫院的領導班子成員已經24小時實崗帶班，指揮協調；兒科全員也停休，科室主任及副主任每日夜班在崗，增加兒科急診出診點位。 該院也調動全院具備兒科診療資質的醫師支援兒科門診。

北京 的航空總醫院日前發文表示：「進入秋冬季以來，由於支原體肺炎持續流行，甚至出現流感、新冠等疊加感染，導致航空總醫院兒科就診量持續居高不下， 日門診量維持在550至650人次之間，較往年同期上升30%至50%。”

坐落在瀋陽的北戰區總醫院22日發文稱，每年的秋冬季節都是上呼吸道感染的高峰期，今年的感染高峰來得早了一些，感染肺炎支原體的患兒明顯增加。 尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等輪番來襲，兒科門診「爆滿」，24小時都處於滿載運轉狀態。

據報導，目前北部戰區總醫院兒科門急診每日接診量已達900餘人次。 為了應對迅速增長地診療需求，該院科室啟動了應急預案，根據不同時間段就診量動態調整出診醫生，增加病房床位數，安排病房護士支援門診，增多門診輸液點位，擴大輸液大廳面積。

甘肅 定西市第二人民醫院22日發文稱，自10月底以來，該院兒科門診、住院患兒持續增多，日均門診量超過260餘人次，日均輸液量達150餘人次，診療壓力倍增。 兒科病區新增20餘張病床，仍然「一床難求」，整個兒科處於超負荷運行狀態。

定西市第二人民醫院兒科的兩位護理長說：「就診患兒增多以來，我們的護理師都是加班加點，沒有按正常時間下過班，平均工作時長都在10個小時以上。科室好多醫護的孩子也都生著病，由於工作緣故，科室床位緊張，自己家的孩子就在上班前、下班後再帶過來看病。」