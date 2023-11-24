我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

肺炎+流感+新冠 醫護緊急支援

記者賴錦宏／綜合報導
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（取材自健康時報微信公眾號）
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（取材自健康時報微信公眾號）

中國多個城市因支原體肺炎、流感、新冠疊加感染情況嚴重，多家醫院報告兒科就診量激增，醫護不得不加班，緊急調派其他地方醫護支援。許多醫護的孩子也生病了，但因門診壓力巨大，只能上班前、下班後再帶過來看病。

據澎湃新聞，天津中醫藥大學第二附屬醫院的領導班子成員已經24小時實崗帶班，指揮協調；兒科全員也停休，科室主任及副主任每日夜班在崗，增加兒科急診出診點位。 該院也調動全院具備兒科診療資質的醫師支援兒科門診。

北京的航空總醫院日前發文表示：「進入秋冬季以來，由於支原體肺炎持續流行，甚至出現流感、新冠等疊加感染，導致航空總醫院兒科就診量持續居高不下， 日門診量維持在550至650人次之間，較往年同期上升30%至50%。”

坐落在瀋陽的北戰區總醫院22日發文稱，每年的秋冬季節都是上呼吸道感染的高峰期，今年的感染高峰來得早了一些，感染肺炎支原體的患兒明顯增加。 尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等輪番來襲，兒科門診「爆滿」，24小時都處於滿載運轉狀態。

據報導，目前北部戰區總醫院兒科門急診每日接診量已達900餘人次。 為了應對迅速增長地診療需求，該院科室啟動了應急預案，根據不同時間段就診量動態調整出診醫生，增加病房床位數，安排病房護士支援門診，增多門診輸液點位，擴大輸液大廳面積。

甘肅定西市第二人民醫院22日發文稱，自10月底以來，該院兒科門診、住院患兒持續增多，日均門診量超過260餘人次，日均輸液量達150餘人次，診療壓力倍增。 兒科病區新增20餘張病床，仍然「一床難求」，整個兒科處於超負荷運行狀態。

定西市第二人民醫院兒科的兩位護理長說：「就診患兒增多以來，我們的護理師都是加班加點，沒有按正常時間下過班，平均工作時長都在10個小時以上。科室好多醫護的孩子也都生著病，由於工作緣故，科室床位緊張，自己家的孩子就在上班前、下班後再帶過來看病。」

流感 北京 甘肅

上一則

藉口防空汙…四川2縣要罰私熏臘肉 還要求集中點熏製

下一則

簡訊送喜帖「被反詐」…親友手機被屏蔽 陝西婚禮空桌

延伸閱讀

加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐

加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐
中國北方小兒呼吸道疾病突增 WHO要求中國提供資料

中國北方小兒呼吸道疾病突增 WHO要求中國提供資料
3大呼吸道病毒威脅升級 官員：RSV已有疫苗可打

3大呼吸道病毒威脅升級 官員：RSV已有疫苗可打
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單