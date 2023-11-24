喉似吞刀、胸被針扎… 京津多地肺炎爆發 掛號排3000多號

醫院內擠滿病患。（截圖自抖音）

中國近日多地爆發「支原體肺炎」大規模感染，尤其北方地區兒童肺炎上升趨勢受關注。北京 、天津等地醫院11月期間人滿為患，網上流傳北京醫院掛號排到3000多號、等待看診時間超過24小時，天津兒童醫院單日接診量破紀錄超過了1.2萬人次…。支原體肺炎感染來勢洶洶，流感 、腺病毒、合胞病毒也進入高發季節，令人們又想起了疫情 時的恐懼。

轉角24小時報導，中國多地的醫院擠滿等候看診的人潮，在新冠疫情「全面放開」之後，再現醫療資源緊繃的情形，北京各大醫院動輒掛號到3000多號，北京市兒童醫院每日接診的呼吸道感染病例已經達到3500至3600人，北京友誼醫院等大醫院的兒科更是貼出「急診號現在等候時間24小時以上」的告示。

微信公眾號「天津人」11月20日更發文指出，天津最大的兒科專科醫院「天津兒童醫院」診療量打破歷史紀錄，雙院區單日接診量超過1.2萬人次。

此次出現大規模感染疫情的是「支原體肺炎」，天津市當局21日發布「冬春呼吸道傳染病防控措施」，呼籲民眾不要恐慌，並針對學生、家長、學校等分別列出應對措施，包括呼籲戴上口罩等。

在微博上，也有許多中國網民紛紛表示自己家裡的孩子、自己本身感染「支原體肺炎」，或是學校裡多數同學都染疫的情形，有網民高呼「停課」，也有染病者形容自己的症狀：「支原體肺炎，活似嗓子吞刀片、胸口被針扎，發燒兩天，人都快傻了，自己真是個倒霉蛋先感染了，難受程度不亞於新冠。」

不只是症狀，「支原體肺炎」流行的情形也讓諸多中國民眾想起新冠疫情，另有網民寫下：「去年時候，是班裡輪了一遍。今年不同，是輪了80%以後，又重新開始輪了。」「這次是支原體肺炎感染，感覺這幾年病毒沒完沒了。」

濟南報業全媒體報導，除了「支原體肺炎」外，中國各地的流感情形也不容小覷，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意指出，支原體肺炎已經不是當前的兒科就診最大宗病因，而是下降到第4，前3分別是流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。

兒童感染合胞病毒後的典型病症是發燒、咳嗽、鼻塞、流涕，成人感染之後的典型病症與普通感冒十分相近。廣東省婦幼保健院新生兒呼吸專科主任醫師高薇薇表示，合胞病毒的傳染性約是流感的2.5倍

目前中國尚無上市的合胞病毒疫苗和特效治療藥，合胞病毒可以重覆感染，也易發生家庭傳播，在暫無疫苗和有效藥物的情況下，應通過加強個人防護等措施預防感染。

染支原體肺炎後 不會產生免疫力

引發「支原體肺炎」感染的「支原體」是一種介於細菌與病毒之間，目前發現最小且能自行繁殖的病原體。主要通過呼吸道飛沫傳播，在咳嗽、打噴嚏時的飛沫及流鼻涕時的分泌物中均可攜帶病原體，常見引起5歲以上兒童感染，引發的症狀包括感冒、咽炎、支氣管炎及肺炎等，「支原體肺炎」感染後並不會產生免疫保護能力，之後還可以發生重覆感染。