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表情猙獰、開腿蹲桌上… 小楊哥女徒弟被官方「認證」低俗帶貨

中國新聞組／北京23日電
「紅綠燈的黃」被消協列入低俗帶貨案例。(取材自觀察者網)
「紅綠燈的黃」被消協列入低俗帶貨案例。(取材自觀察者網)

中國消費者協會公眾號22日發布今年「雙11」消費維權輿情分析報告，稱靠審醜發跡主播正引發更多人反感，並點名主播「瘋狂小楊哥」的徒弟「紅綠燈的黃」。

觀察者網報導，報告稱，中消協利用網路輿情監測系統，對10月20日至11月16日期間相關消費維權情況進行了網路大數據輿情分析。

金羊網報導，報告顯示，監測期間，有關「直播帶貨」負面訊息156萬5203條，其中，價格壟斷、低俗帶貨、虛假宣傳等問題較為突出。

在直播帶貨亂象方面，中消協舉例，靠審醜發跡主播正引發更多人反感，並結合媒體評論稱，在帶貨YSL(聖羅蘭美妝)商品時，瘋狂小楊哥的徒弟「紅綠燈的黃」形象邋遢、表情猙獰，在直播截圖中，她甚至一度叉開腿蹲在桌上，姿勢頗不雅觀。這類靠審醜發蹟的主播，似乎引起更多人的反感。

不少網友質疑這樣的帶貨方式太過低俗，「品牌形像不要了嗎？」還有網友認為，這種帶貨方式不尊重女性。

10月27日，聖羅蘭官方客服工作人員回應，稱會關注此事，並反映給相關部門，對情況進行核實了解。

對此，「紅綠燈的黃」在留言區道歉稱，「對不起姊妹們，不知道你們這麼生氣，直播間做內容只是想讓大家開心，給大家帶來不好的觀感了，不好意思。大家理性消費，多方比價，是我太low對不起。」

一波未平一波又起，小楊哥被指「開黃車」擦邊比徒弟更甚，其團隊相關行為已不是第一次引爭議。

據報導，小楊哥直播間常會連線女主播。連到美女後，小楊哥常會要求對方「轉一圈看看」。一些渴望流量的女主播甚至會來一段才藝展示，努力扭動著腰，做出各種曖昧低俗的動作。

公開資料顯示，「瘋狂小楊哥」原名張慶楊，安徽人。2015年，他初入網路平台，註冊名為「瘋狂小楊哥」的網路帳號，成為網路短片創作達人。2019年，他開始向直播帶貨轉型，以搞笑幽默的「反向帶貨」方式獲得網友們的喜愛。截至發稿前，「瘋狂小楊哥」在抖音粉絲超一億。

企圖查APP顯示，「瘋狂小楊哥」張慶楊目前控制企業有13家，包括合肥三隻羊商業營運管理有限公司、合肥三隻羊文化傳媒有限公司等。2023年一季度，三隻羊網絡營業收入3.5億人民幣。

「紅綠燈的黃」（右）被消協列入低俗帶貨案例。(取材自觀察者網)
「紅綠燈的黃」（右）被消協列入低俗帶貨案例。(取材自觀察者網)

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