沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

「這次是支原體肺炎感染，人們又想起了疫情的恐懼...」中國近日多地爆發「支原體肺炎」（台灣稱為黴漿菌肺炎）大規模感染，北京 、天津等地醫院11月期間更是人滿為患，微博 上流傳掛號排到3000多號、醫院告示等待看診時間超過24小時的影像，11月初時北京市兒童醫院每日接診的呼吸道感染病例已經達到3500至3600人，11月中旬天津兒童醫院的單日接診量超過了1.2萬人次。目前正是秋冬季節交替之際，傳染病好發，11月21日微博出現由新京報發起的#肺炎支原體已非兒科就診首因#話題並被推上熱門，相關內容指出流感 也導致許多感染情況，有中國網民悲觀評論，認為支原體肺炎、流感病毒等「似乎已經有了組團來襲的架勢」。

中國多地的醫院擠滿等候看診的人潮，在Covid-19疫情「全面放開」之後，再現醫療資源緊繃的情形，北京市疾控中心11月初發布的通告指出，北京市兒童醫院每日接診的呼吸道感染病例已經達到3500至3600人，各大醫院動輒掛號到3000多號、例如北京友誼醫院等大醫院的兒科都貼出「急診號現在等候時間24小時以上」的告示；微信公眾號「天津人」11月20日更發文指出，天津最大的兒科專科醫院「天津兒童醫院」診療量打破歷史紀錄，雙院區單日接診量超過1.2萬人次。

此次出現大規模感染疫情的是「支原體肺炎」，天津市當局已於11月21日發布「冬春呼吸道傳染病防控措施」，內容介紹「什麼是肺炎支原體？」、呼籲民眾不要恐慌，並針對學生、家長、學校等分別列出應對措施，包括呼籲戴上口罩等。

北京的醫院排隊人潮。（截圖自抖音）

感染後不會產生免疫力

引發「支原體肺炎」感染的「支原體」（台灣稱為黴漿菌）是一種介於細菌與病毒之間，目前發現最小且能自行繁殖的病原體，常見引起5歲以上兒童感染，引發的症狀包括感冒、咽炎、支氣管炎及肺炎等，常見的抗生素如頭孢菌素、阿莫西林等對「肺炎支原體」無效，而因「支原體肺炎」感染後並不會產生免疫保護能力，之後還可以發生重覆感染。

在中國微博上，也有許多中國網民紛紛表示自己家裡的孩子、自己本身感染「支原體肺炎」，或是學校裡多數同學都染疫的情形，有網民高呼「停課」，也有染病者形容自己的症狀：

「支原體肺炎，活似嗓子吞刀片、胸口被針扎，發燒兩天，人都快傻了，自己真是個倒霉蛋先感染了，難受程度不亞於新冠。」

不只是症狀，「支原體肺炎」流行的情形也讓諸多中國民眾想起Covid-19疫情，另有網民寫下：

「去年時候，是班裡輪了一遍。今年不同，是輪了百分之八十以後，又重新開始輪了。」

「這次是支原體肺炎感染，感覺這幾年病毒沒完沒了。」

（截圖自抖音）

（截圖自抖音）

目前的季節正是傳染病好發的秋冬交替之際，除「支原體肺炎」外，中國各地的流感情形也不容小覷，11月21日時北京的新京報報導指稱，「支原體肺炎」已經流行將近3個月，現如今兒科門診仍處於高壓，而北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意接受該報採訪時指出，支原體肺炎已經不是當前的兒科就診最大宗病因，而是下降到第4，前3分別是流感、腺病毒和呼吸道合胞病毒。

新京報以此篇報導的內容，在微博發起話題#肺炎支原體已非兒科就診首因#，該話題至23日仍列於熱門話題，然而中國民眾的擔憂仍無法被消除，甚至也並無絲毫減輕，有參與該話題討論的微博網民評論：

「無縫接軌了屬於是，支原體還沒算徹底結束，流感、RSV（人類呼吸道融合病毒）接上。到下個月，冠冠估計也會殺回來。」

另有網民更悲觀地表示：

「支肺、甲乙流等一眾小鬼和新冠互相又不免疫，燒完這個燒那個或者同時燒，小命誰拿走不是拿？」