恒大主席許家印在香港兩別墅 市值逾13億遭債權人接管

中國恒大董事會主席許家印。（取材自全景網）

中國恒大 債務危機尚未解決，12月4日將面臨清盤聆訊（清算陳述）的關鍵時刻，該公司董事會主席許家印在香港 兩間別墅，將於近日被債權人接管，兩間別墅市值超過港幣15億元（約13.7億人民幣、1.9億美元）。

香港01報導，許家印早年斥資購入香港山頂布力徑10號3間洋房，其中B屋，去年11月被債務代理人接管，當時估值達港幣8.8億元。接管人本年初曾委託代理出售該別墅，然而未達意向價收回。

而這次被接管的山頂布力徑兩間別墅，是許家印「技術性離婚」的前妻丁玉梅近年住的10號C屋及E屋。也就說，許家印的三間別墅已都被接管。

報導指出，去年11月8日，許家印的有關人士簽署的借貸文件中，許家印將市值共約港幣15億元的10C、10E別墅，抵押至財務公司「歐力士」，再加兩間離岸公司擔保，共借港幣8.21億元。其中一間擔保公司，與「前妻」丁玉梅相關。

中國恒大在8月中的公告，將許家印妻子丁玉梅，稱為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非許家印配偶，有分析認為他們是「技術性離婚」。

中國恒大9月底在港交所發布公告，表示已接到有關部門通知，該公司董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。