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「科研女神」顏寧任創始院長 深圳醫學科學院成立

記者黃雅慧／綜合報導
美國海歸的「科研女神」顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院21日在深圳正式宣告成立。(新華社)
美國海歸的「科研女神」顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院21日在深圳正式宣告成立。(新華社)

由美國海歸的「科研女神」顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院（Shenzhen Medical Academy of Research and Translation，簡稱SMART）21日宣告成立，象徵中國在生技領域的研究正加緊速度發展。

2022年11月，顏寧在2022深圳全球創新人才論壇上宣布辭去普林斯頓大學教職，到深圳創立醫學科學院。歷時一年後，深圳醫學科學院正式成立。

顏寧表示，深圳醫學科學院將以探索鼓勵源頭創新的新機制、引進與培養高水平人才為重要使命，堅持健康優先、專注前沿、共建共享、先行先試的原則，打造生物醫藥的東方大灣區

此前，顏寧在去年11月回中國宣言中提及，她將進入人生第三個階段：搭建平台支持更多優秀的學者，應對人類健康挑戰，發掘、挑戰生物醫學難題，做出原創突破，回饋社會。而深圳醫學科學院給了她平台。

顏寧指出，「打通病床到實驗室到製藥公司再回到病床端到端的聯繫，也正是我們SMART的重要使命。」並希望在SMART不僅能產生若干原創研究突破，還能創立科學機制在術業有專攻、保障科研人員專注學術的同時能有效幫助完成成果轉化。

顏寧目前45歲，她未滿30歲便任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。她在清華大學任教十年，科研成果兩次入選「科學」評出的年度十大進展，並在蛋白質結構方面的突出貢獻而入選「自然」雜誌評出的「中國科學之星」。

深圳特區報報導，該機構為集醫學綜合研究、人才培養和成果轉化於一體的高級學術機構。通過構建科技、人才、教育「三位一體」的創新高地，匯聚全球高水平科學家，搭建國際一流醫學研究平台，建設具有國際影響力的醫學科技戰略機構。

此外，深圳醫科院以黑臉琵鷺作為吉祥物，深圳為了這種被稱為「鳥類大熊貓」瀕危物種，修復濕地生態，讓黑臉琵鷺從過客變成夏季留鳥，顏寧在個人微博特別感性介紹，顯示出她對深圳愛才引才的肯定。

美國海歸的「科研女神」顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院21日在深圳正式宣告成立。...
美國海歸的「科研女神」顏寧擔任創始院長的深圳醫學科學院21日在深圳正式宣告成立。（取材自深圳特區報）

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