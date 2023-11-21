彭博：50房企列融資白名單 萬科、龍湖入列

彭博引述消息指中國監管機構正起草一份房地產商「白名單」，涉及50家國有及民營房企，以加大支持房企融資。（新華社）

中國拯救房市再出招，彭博引述消息指，中國監管機構正起草一份房地產 商「白名單」，共有50間國有及民營房企被列入名單，其中包括面臨境外債違約風險的「房企模範生」萬科，早前展現償債能力的龍湖，以及新城發展。

知情人士指出，在這份「白名單」上的房企將獲得包括信貸、債權和股權融資 等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要求。

中國人民銀行、金融監理總局、證監會等三部會上周才召開金融機構座談會，強調要一視同仁滿足不同房企合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。並要求繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資，支持房地產企業透過資本市場合理進行股權融資。

知情人士稱，上述會議還要求金融機構對民營房企的融資增速不得低於整個房地產行業的平均融資增速。

彭博報導並且指出，這一份「白名單」較今年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大，包括了新城發展、萬科和龍湖地產等。

不過，中國人民銀行、金融監管總局和龍湖、新城目前未予以置評，萬科也不予置評。

中國近期陸續出台「認房不認貸」、降低首付、限購鬆綁等放鬆政策，但刺激措施收效甚微。10月份房價創下8年來最大跌幅，住宅銷售和房地產投資的萎縮程度也雙雙加劇。

碧桂園10月份美元債違約進一步挫傷了投資者信心，三季度末內房貸款餘額出現了有紀錄以來的首次同比下降，需求端和融資端均顯示行業依然面臨重重困難。據悉中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計畫，為此提供的資金支持總規模將至少達到1兆（人民幣，下同，約1395億美元）。

另外，中國恒大 地產在11月14日至17日再新增18條被執行人資訊，執行標的合計9.29億元，涉及票據糾紛、金融借款合同糾紛等。

根據風險資訊顯示，恒大地產存在520餘條被執行人資訊，被執行總金額逾532億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人和終本案件資訊。

中國恒大早前公布，截至今年9月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2808.3億元，逾期商業票據累計約2060.84億元。